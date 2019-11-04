Ahmet Altan tahliye oldu

Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, Gülen yapılanmasına ilişkin "darbe çağrışımı" davasında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım" suçundan hapis cezasına çarptırılan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkındaki hükmü bozdu. Daire, tutuklu sanık Altan'ın, bozma gerekçesi ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

Yargıtay'ın kararının ardından Altan, Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi. Altan’ın avukatı Figen Albuga Çalıkuşu, DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada müvekkilinin Silivri Cezaevi'nden tahliyesinin gerçekleştiğini söyledi. Çalıkuşu Altan'ın tahliyesinin ardından sosyal medya hesabında fotoğrafını paylaştı.

Altan'ın kızı Sanem Altan da tahliye kararından duyduğu sevinci Twitter'da paylaştı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Altan'a verilen 10 yıl 6 ay hapis ile Ilıcak hakkındaki 8 yıl 9 ay hapis cezasına ilişkin temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, bozma kararını, Türk Ceza Kanunu'nun 220/7'nci maddesinde belirtilen indirimin uygulanmadığı gerekçesiyle aldı.

Yargıtay ikinci kez bozdu

İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Eylül 2016'da tutuklanan Altan ve Ilıcak'ı "darbe çağrışımı" davasında "darbeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi ise sanıkların eylemlerinin "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle hükmü bozmuştu.

Bunun üzerine yeniden yargılama yapan İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Kasım 2019'da "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan Altan'a 10 yıl 6 ay, Ilıcak'a ise 8 yıl 9 ay hapis cezası vermişti. Tutuklu bulundukları süre göz önüne alınarak her ikisinin de tahliyelerine karar verilmişti.

Özgürlüğü 8 gün sürmüştü

Ancak Altan, savcılık itirazını değerlendiren 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla bir kez daha tutuklanmıştı. Bu nedenle Altan'ın özgürlüğü sadece sekiz gün sürmüştü.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya yeniden Yargıtay'a taşınmıştı.

AİHM'in hak ihlali kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Ahmet Altan'ın geçici tutukluluk sürecinde meydana geldiği ileri sürülen hak ihlali iddialarına ilişkin davadaki kararını dün açıklamıştı. Mahkeme, Altan'ın, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile güvence altında olan "özgürlük ve güvenlik" ve "ifade özgürlüğü" haklarının ihlal edildiği sonucuna varmıştı. Buna karşılık, Altan'ın "siyasi gerekçeyle tutuklandığı" tezini kabul etmemişti.



DW / AU, CÖ, SSB

© Deutsche Welle Türkçe