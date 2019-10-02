 ″Ahmet Altan gibi biri kolay susturulamaz″ | ALMANYA | DW | 24.11.2019

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ALMANYA

"Ahmet Altan gibi biri kolay susturulamaz"

Gazeteci ve yazar Ahmet Altan'a Almanya'da gıyabında Geschwister Scholl edebiyat ödülü verilecek. Ödülü veren kuruluşun başkanı Michael Then, "Ahmet Altan gibi biri o kadar kolay susturulamaz" dedi.

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Tutuklu gazeteci ve yazar Ahmet Altan'a Alman Kitap Basım ve Yayıncıları Derneği Borsa Birliği Bavyera Eyalet Örgütü tarafından Geschwister Scholl (Scholl kardeşler) Edebiyat Ödülü verilecek.

Bavyera eyaletinin başkenti Münih'te 1980'den beri dağıtılan 10 bin euro değerindeki ödül, entelektüel bağımsızlığa, medeni özgürlüğe, ahlaki, entelektüel ve estetik cesareti teşvik etmeye yönelik sorumluluk duygusuna ivme kazandırmayı amaç edinenlere veriliyor.

Ödül, Nazilere karşı direndikleri için idama mahkûm edilen Hans ve Sophie Scholl adlı kardeşlerin adını taşıyor.

Altan'a ödülü Münih'te 25 Kasım Pazartesi günü düzenlenecek Edebiyat Festivali kapsamında Ludwig Maximilian Üniversitesi'nde verilecek. Altan tutuklu olduğu için ödülü şahsen alamayacak.

Ödülü veren kuruluşun başkanı Michael Then

Ödülü veren kuruluşun başkanı Michael Then

"Ağzını açan herkes susturuluyor"

Alman Kitap Basım ve Yayıncıları Derneği Borsa Birliği Bavyera Eyaleti Başkanı Michael Then, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, Altan'ın cezaevinde kaleme aldığı ve Almancaya da çevrilen "Dünyayı bir daha hiç görmeyeceğim" adlı deneme kitabından dolayı ödüle değer bulunduğunu söyledi. Düşünce özgürlüğünün önemine vurgu yapmak üzere Altan'a ödül verileceğini belirten Then, "Ahmet Altan kelimelerin ustası  ve cümleleriyle bizi tutsak alan harika bir büyücüdür" dedi.

Altan'ı cezaevine koyanların bu eylemlerine her ne kadar yasal kılıflar da uydursalar onu susturamayacaklarını kaydeden Then, "Ağzını açan herkes susturuluyor. Ancak Ahmet Altan gibi biri o kadar kolay susturulamaz, zira yazılarındaki ve kitaplarındaki cümleler çok yüce" diye konuştu. Then, çeşitli baskılarla susturulmak istenmesine rağmen Altan'ın yazılarında nefret dili ve intikam eylemi görmenin mümkün olmadığını vurguladı.

Altan'ın "Dünyayı bir daha hiç görmeyeceğim" adlı deneme kitabı,  Almanya'da "Ich werde die Welt nie wieder sehen" adıyla yayınlandı. S. Fischer Yayınevi tarafında basılan kitabı Almancaya Ute Birgi-Knellessen çevirdi.

Gülen yapılanmasının medya ayağına yönelik davada 10 yıl 6 aya mahkûm edilmesinin ardından 4 Kasım 2019'da tahliyesine karar verilen ve aynı gece cezaevinden serbest bırakılan 69 yaşındaki Ahmet Altan, 13 Kasım 2019'da aynı dava kapsamında ikinci kez tutuklanarak cezaevine konuldu.

DW/TY,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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