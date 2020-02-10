 Afrin’de patlama, en az 2 ölü | DÜNYA | DW | 28.04.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Afrin’de patlama, en az 2 ölü

Suriye’nin Afrin ilçesinde patlama meydana geldiği ve ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda da yaralının olduğu bildirildi.

(Arşiv)

(Arşiv)

Suriye'nin Afrin ilçesinde meydana gelen patlamada Demirören Haber Ajansı ilk belirlemelere göre  2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Anadolu Ajansı patlamanın bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlenen bir "terör saldırısı" olduğunu yazdı ve olayda ilk belirlemelere göre en az 10 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Patlamanın nasıl gerçekleştiği hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmazken, intihar saldırısı olabileceği değerlendiriliyor.

Yerel medya, çok sayıda yaralı olduğunu; olay yerine ambulansların sevk edildiğini duyurdu.

DHA / SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: 8 ölü

Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin‘de bomba yüklü aracın patlatılması sonucu en az 8 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda çok kişi de yaralandı. (10.02.2020)  

Afrin’de patlama: En az iki ölü

Afrin’de gerçekleştirilen bombalı saldırıda en az iki kişinin hayatını kaybettiği, sekiz kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırı, Zeytin Dalı Harekatı’nın yıldönümünde düzenlendi. (20.01.2019)  

Afrin'de bomba yüklü araç patladı

Afrin'de sabah saatlerinde yakıt yüklü araçta meydana gelen patlamada ölü sayısı artıyor. Beyaz Baretliler dokuz kişinin öldüğünü duyurdu. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre ölü sayısı 13'e çıktı. (11.07.2019)  

Benzer içerik

Autobombenanschlag in Afrin

Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: 8 ölü 10.02.2020

Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin‘de bomba yüklü aracın patlatılması sonucu en az 8 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda çok kişi de yaralandı.

Syrien Konflikt l Zahlreiche Tote nach Kämpfen in Idlib

Suriye'de 4 Türk askeri hayatını kaybetti 09.01.2020

Suriye'nin Resulayn kentinde, bomba yüklü bir aracın infilak ettirilmesi sonucu 4 Türk askeri hayatını kaybetti.

Syrien, Aleppo: Terroranschlag in Afrin

Afrin'de bomba yüklü araç patladı 11.07.2019

Afrin'de sabah saatlerinde yakıt yüklü araçta meydana gelen patlamada ölü sayısı artıyor. Beyaz Baretliler dokuz kişinin öldüğünü duyurdu. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre ölü sayısı 13'e çıktı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Yeni çocuk hastalığında korona bağlantısı endişesi

İngiltere ve İtalya'da küçük yaştaki çocuklarda görülen yeni tür ateşli enflamasyon hastalığı yetkilileri harekete geçirdi. Vaka sayısındaki artışın koronavirüsle olası bağlantısı araştırılıyor.  

FOTO-GALERİ

Ein Tuch mit einem gemalten Regenbogen hängt von einem Balkon (picture-alliance/abaca/IPA/P. Tenagli)

Koronavirüs günlerinde dayanışma ve mizah

Salgın dünyada çok kişiyi iyilik yapmaya teşvik etti. Maddi yardım, kibar bir jest veya sadece birazcık cesaretlendirme.  