Afrin’de patlama, en az 2 ölü

Suriye’nin Afrin ilçesinde patlama meydana geldiği ve ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda da yaralının olduğu bildirildi.
Suriye'nin Afrin ilçesinde meydana gelen patlamada Demirören Haber Ajansı ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Anadolu Ajansı patlamanın bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlenen bir "terör saldırısı" olduğunu yazdı ve olayda ilk belirlemelere göre en az 10 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Patlamanın nasıl gerçekleştiği hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmazken, intihar saldırısı olabileceği değerlendiriliyor.
Yerel medya, çok sayıda yaralı olduğunu; olay yerine ambulansların sevk edildiğini duyurdu.
DHA / SSB, TY
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Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin‘de bomba yüklü aracın patlatılması sonucu en az 8 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda çok kişi de yaralandı. (10.02.2020)
Afrin’de gerçekleştirilen bombalı saldırıda en az iki kişinin hayatını kaybettiği, sekiz kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırı, Zeytin Dalı Harekatı’nın yıldönümünde düzenlendi. (20.01.2019)