 Afrin’de bomba yüklü araçla saldırı | DÜNYA | DW | 23.01.2019

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DÜNYA

Afrin’de bomba yüklü araçla saldırı

Afrin’de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az üç kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin Özgür Suriye Ordusu mensubu olduğu belirtiliyor.

Syrien Rebellen (picture-alliance/dpa/M. Faysal)

DHA'nın haberine göre Afrin'de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda üç Özgür Suriye Ordusu mensubu hayatını kaybetti. Saldırının sabah saatlerinde Özgür Suriye Ordusu gruplarından Ahhah el Şarkiye'nin karargah olarak kullandığı bir binaya düzenlendiği belirtiliyor. Bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucunda üç kişi hayatını kaybederken çevredeki bazı kişiler de yaralandı.

Afrin'de daha önce de Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının birinci yıldönümü olan 20 Ocak tarihinde bombalı saldırı düzenlenmişti. Ocak 2018'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile Afrin ve çevresinde YPG unsurlarına karşı başlattığı askeri harekatta kent merkezi geçen yıl 18 Mart tarihinde TSK ve ÖSO kontrolüne girmişti.

DW / EC, BW

©Deutsche Welle Türkçe

 

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