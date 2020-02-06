Afrin'de bomba yüklü araçla saldırı: 8 ölü

Suriye’nin kuzeybatısında Türkiye sınırında bulunan Afrin‘de bomba yüklü aracın patlaması sonucu en az 8 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Patlamanın ardından çıkan yangına arama kurtarma ekiplerinin müdahale ettiği bildirildi. Tedavi altına alınan sivillerden bazılarının durumu ağır olduğu için ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Ocak 2018'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile Afrin ve çevresinde YPG unsurlarına karşı başlattığı askeri harekatta kent merkezi 18 Mart tarihinde TSK ve ÖSO kontrolüne girmişti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Afrin şehir merkezinde mazot yüklü varillerin bulunduğu kamyondaki EYP'yi patlatan teröristler, 8 masum sivili katlederken aralarında çocukların bulunduğu 7 sivili de yaraladı" denildi.

DHA / SSB, EC

© Deutsche Welle Türkçe