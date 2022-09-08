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Fotoğraf: Mussa Uwitonze /UIG/imago images
EğitimAfrika

Afrika'da 57 milyon çocuk okula gidemiyor

10 dakika önce

Afrika'da 57 milyon çocuk okula gidemiyor. Kıtada yaşayan 2 milyon 500 bin insan iklim değişikliğine bağlı sebeplerden ötürü yerini yurdunu terketmek zorunda kaldı.

https://www.dw.com/tr/afrikada-57-milyon-%C3%A7ocuk-okula-gidemiyor/a-63053380

Bugün açıklanan iki farklı rapor, Afrika kıtasında yaşam koşullarının giderek zorlaştığını ortaya koydu.

Norveç Mülteci Konseyi'nin (NRC) Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile birlikte hazırladığı ortak rapora göre Orta ve Batı Afrika'da 57 milyon çocuk okula gidemiyor. NRC'nin Orta ve Batı Afrika Direktörü Maureen Magee yaptığı açıklamada, "Ortave Batı Afrika'daki ülkelerin devlet ve hükümet başkanları her çocuğun okula gidebilmesini sağlamak için elinden geleni yapmak zorundadır" dedi.

Rapora göre Orta ve Batı Afrika'da geçen yıl 12 bin 400 okul kapandı. Burkino Faso, Çad, Mali ve Nijer'de  çocuk ve gençlerin yarısından fazlası okula gidemiyor. Bu bölgelerde okullar ya silahlı grupların doğrudan hedefi oluyor ya da çatışmalar yüzünden kapatılıyor.

Kuzey Afrika’da kuraklıkla mücadele

İklim değişikliği nedeniyle göç

Afrika kıtasında eğitimin yanı sıra iklim değişikliğinin sonuçları da ciddi sorunlara neden oluyor. WMO'nun (Dünya Meteoroloji Teşkilatı) açıkladığı iklim raporuna göre geçen yıl Afrika'da 2 milyon 500 bin insan seller, kuraklık ve deniz seviyesindeki yükselme nedeniyle yerini yurdunu terketmek zorunda kaldı. Rapora göre Afrika'da son 30 yılda sıcaklık 0,3 derece arttı. Böylece küresel ısınma 1961-1990 yılları döneme kıyasla 0,1 derece hızlandı.

Kuraklıktan etkilenen Afrika ülkelerinden Uganda'da, bir tarlada dört kişi - (25.05.2022)
Afrika'nın birçok bölgesinde kuraklık giderek artıyor Fotoğraf: Badru Katumba/AFP/Getty Images

İklim değişikliğinin etkileri Afrika'da son yıllarda daha somut görülüyor. Etiyopya, Somali, Kenya'nın bir bölümü ve Madagaskar'ın güneyinde kuraklık yaşanırken, Sudan'ın güneyi, Nijerya, Kongo ve Burundi'de sık sık seller oldu.

Sıcaklığın artması, gıda konusunda sıkıntı yaşanmasınında en önemli sebeplerinden biri. 1961 yılından bu yana Afrika'da tarımsal üretim üçte bir oranında azaldı. Küresel ısınmanın 1,5 derece ile sınırlandırılması başarılsa dahi Kuzey ve Güney Afrika'daki bölgelerde tarım ürünlerinde yüzde 60 oranında kayıp yaşanacak. Afrika'da 58 milyon insan gıdaya erişimde sıkıntı çekiyor.

 

dpa / HT,ET

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