 Afganistan′da Taliban saldırısı: 120′den fazla ölü | DÜNYA | DW | 21.01.2019

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DÜNYA

Afganistan'da Taliban saldırısı: 120'den fazla ölü

Afganistan'da bir askeri tesise düzenlenen Taliban saldırısında ilk belirlemelere göre 126 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki saldırılarda 2015'ten bu yana 28 bin güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Afghanistan Maidan Wardak: Nach Autobombe Dach von Militärbasis eingestürzt (Reuters/Stringer)

Afganistan'ın başkenti Kabil yakınlarındaki Vardak vilayetinde bir askeri tesise düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi hayatını kaybetti. İsminin gizli kalması koşuluyla Reuters haber ajansına konuşan bir yetkili, "Askeri eğitim merkezinin içindeki patlamada 126 kişinin öldüğü bilgisine sahibiz. Hayatını kaybedenler arasında özel kuvvetler komandolarından da sekiz kişi bulunuyor" ifadesini kullandı.

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Taliban'ın üstlendiği saldırı, yetkililerin ifadelerine göre üssün ana giriş kapısına bomba yüklü bir araç ile düzenlenen intihar saldırısı ile başladı ve sonrasında da silahlı iki Taliban üyesi içeri girerek etrafa ateş açtı.

Vardak vilayetinin başkenti Meydan Şahr yakınlarındaki Ulusal Güvenlik Birimi güçlerinin eğitim yerleşkesinde kısa süreli yaşanan çatışma sonucunda iki Taliban üyesi etkisiz hale getirildi.

Savunma Bakanlığı yetkililerinin ifadelerine göre saldırıda Taliban, Afgan ordusu envanterinden ele geçirdiği ABD yapımı Humvee tipi araçları kullandı.

Vilayetteki bir yetkili de saldırıda en az 100 kişinin öldüğünü doğrulayabileceklerini belirtirken, vilayet konseyi üyesi Şerif Hotak da hükümetin Afgan güvenlik güçlerinde oluşabilecek moral bozukluğunu önleme adına gerçek kayıp sayısını sakladığını öne sürdü.
Vardak ve Kabil'deki hükümet yetkilileri ise bu iddiaya ilişkin bir yorum yapmaktan kaçındı.

Cumhurbaşkanlığından açıklama

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ofisinden de saldırıya ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ülkemizin düşmanları" tarafından gerçekleştirilen saldırı "canımız ve dürüst çocuklarımızı öldürdü ve yaraladı" ifadesi kullanıldı.
Ülkede bu tip saldırılarda ölenlerin tam sayısının yayınlanmaması son yıllarda bilinçli bir tercih olsa da, hükümet geçen yıl istisnai bir şekilde 2015'ten bu yana 28 bin Afgan güvenlik mensubunun çeşitli saldırılarda hayatlarını kaybettiklerini açıklamıştı.
Taliban'ın açıklamasına göre ise bugünkü saldırıda en 190 kişi öldürüldü. Örgüt geçen hafta da Kabil'de yüksek güvenlikli bir yerleşkeye saldırı düzenlemiş ve saldırıda en az beş kişi hayatını kaybederken, aralarında yabancıların da olduğu 110'dan fazla kişi yaralanmıştı.

DW,rtr/ÇÖ,GA
© Deutsche Welle Türkçe

 

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