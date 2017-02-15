Afganistan'da sokağa çıkma yasağı

Afgan hükümeti, Afganistan'da yabancı birliklerin çekilmeye başlamasıyla yeniden tırmanışa geçen şiddet olayları nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanmasını kararlaştırdı. Afganistan İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, yasak 22.00 ile 04.00 saatleri arasında geçerli olacak. Açıklamada, yasağın "şiddet olaylarının azaltılması ve Taliban'ın haraketliliğinin kısıtlanması için" 34 vilayetten 31'inde uygulanacağı bildirildi. Uygulamadan sadece Kabil, Pencşir ve Nengrehar vilayetleri muaf tutuldu.

NATO birliklerinin Afganistan'dan çekilmeye başlamasıyla birlikte ülkede Talibanile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar tırmanışa geçmiş, Taliban çok sayıda sınır noktasında ve 400 vilayetin yaklaşık yarısında kontrolü ele geçirdiğini duyurmuştu. Ancak ABD yönetimi artan şiddet ve Taliban'ın yeniden güçlenmesine karşın Amerikan birliklerinin yaklaşık 20 yıl sonra 31 Ağustos’a Afganistan'dan ayrılma planında değişiklik yapmadı.

ABD'den mülteciler için fon

Afganistan'da güvenlik durumunun kötüleşmesi düzensiz göçü körüklerken, giderek daha fazla sayıda Afgan vatandaşı İran ve Türkiye gibi ülkelere sığınmak için ülkesini terk ediyor. ABD yönetimi, Afgan mülteciler için 100 milyon dolarlık bir fon oluşturulduğunu açıkladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada söz konusu fonun "ülkedeki durumdan ötürü tehlikede olan kişilerin ani ortaya çıkan acil ihtiyaçlarını karşılamak" için kullanılacağı bildirildi. Fonun aynı zamanda ABD askerlerini bölgede desteklemiş olan ve ABD'ye özel göç vizesi başvurusunda bulunmuş olan Afgan yardım görevlilerini desteklemekte kullanılacağı belirtildi.

Amerikan birliklerinin tamamen Afganistan'dan ayrılmasının ardından sadece ülkedeki ABD Büyükelçiliği’ni korumak için az sayıda Amerikan askerinin ülkede kalması bekleniyor.

Gözlemciler uluslararası birliklerin Afganistan'dan ayrılma sürecinin tamamlanmasının ardından yönetimin yeniden Taliban'a geçmesinden endişe ediyor. Taliban ile Afgan hükümeti arasında Doha'da yürütülen barış görüşmeleri aylar öncesinde çıkmaza girmişti.

AFP,dpa/BÖ,EC

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