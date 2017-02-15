Afganistan'da sokağa çıkma yasağı

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Afganistan'da hükümet artan şiddet olayları nedeniyle ülkenin geniş kesimlerinde sokağa çıkma yasağı uygulaması başlattı. ABD yönetimi ise Afgan mülteciler için 100 milyon dolarlık fon oluşturdu.
Afgan hükümeti, Afganistan'da yabancı birliklerin çekilmeye başlamasıyla yeniden tırmanışa geçen şiddet olayları nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanmasını kararlaştırdı. Afganistan İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, yasak 22.00 ile 04.00 saatleri arasında geçerli olacak. Açıklamada, yasağın "şiddet olaylarının azaltılması ve Taliban'ın haraketliliğinin kısıtlanması için" 34 vilayetten 31'inde uygulanacağı bildirildi. Uygulamadan sadece Kabil, Pencşir ve Nengrehar vilayetleri muaf tutuldu.
NATO birliklerinin Afganistan'dan çekilmeye başlamasıyla birlikte ülkede Talibanile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar tırmanışa geçmiş, Taliban çok sayıda sınır noktasında ve 400 vilayetin yaklaşık yarısında kontrolü ele geçirdiğini duyurmuştu. Ancak ABD yönetimi artan şiddet ve Taliban'ın yeniden güçlenmesine karşın Amerikan birliklerinin yaklaşık 20 yıl sonra 31 Ağustos’a Afganistan'dan ayrılma planında değişiklik yapmadı.
Afganistan'da güvenlik durumunun kötüleşmesi düzensiz göçü körüklerken, giderek daha fazla sayıda Afgan vatandaşı İran ve Türkiye gibi ülkelere sığınmak için ülkesini terk ediyor. ABD yönetimi, Afgan mülteciler için 100 milyon dolarlık bir fon oluşturulduğunu açıkladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada söz konusu fonun "ülkedeki durumdan ötürü tehlikede olan kişilerin ani ortaya çıkan acil ihtiyaçlarını karşılamak" için kullanılacağı bildirildi. Fonun aynı zamanda ABD askerlerini bölgede desteklemiş olan ve ABD'ye özel göç vizesi başvurusunda bulunmuş olan Afgan yardım görevlilerini desteklemekte kullanılacağı belirtildi.
Amerikan birliklerinin tamamen Afganistan'dan ayrılmasının ardından sadece ülkedeki ABD Büyükelçiliği’ni korumak için az sayıda Amerikan askerinin ülkede kalması bekleniyor.
Gözlemciler uluslararası birliklerin Afganistan'dan ayrılma sürecinin tamamlanmasının ardından yönetimin yeniden Taliban'a geçmesinden endişe ediyor. Taliban ile Afgan hükümeti arasında Doha'da yürütülen barış görüşmeleri aylar öncesinde çıkmaza girmişti.
AFP,dpa/BÖ,EC
©Deutsche Welle Türkçe
Taliban, Afganistan'da ele geçirdiği iki sınır kapısıyla İran ve Pakistan'a komşu oldu. Uzmanlara göre Tahran ve İslamabad, komşularında başlamakta olan NATO'suz Talibanlı yeni dönem için hazırlık içinde.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabil Havalimanı'nın güvenliğini almaya olumlu baktıklarını söyleyerek, ancak bunun gerçekleşmesi için ABD'nin üç şartı yerine getirmesi gerektiğini belirtti.