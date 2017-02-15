 Afganistan′da patlama: Çok sayıda can kaybı | DÜNYA | DW | 08.10.2021

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DÜNYA

Afganistan'da patlama: Çok sayıda can kaybı

Afganistan'ın kuzeyinde bir camiyi hedef alan saldırıda çok sayıda kişinin öldüğü bildirildi. Can kaybına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, BM ölü sayısının 100'den fazla olduğunu belirtti.

Afganistan'daki saldırı bir camiyi hedef aldı

Afganistan'daki saldırı bir camiyi hedef aldı

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde cuma günü bir Şii camisini hedef alan intihar saldırısı düzenlendi.

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Edinilen ilk bilgilere göre intihar saldırısı sonucu caminin içindeki 100'den fazla kişinin öldüğünü ve yaralandığını" kaydetti. 

Fransız haber ajansı AFP'nin hastane çevrelerinden edindiği bilgilere göre ise saldırı sonucu en az 50 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 140 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Kunduz'daki merkez hastanenin hekimi 35 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü ise ölü sayısını 20 olarak bildirdi.

Afghanistan | Anschlag auf eine Moschee in der Provinz Kundus

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid patlamanın Han Abad ilçesinde meydana geldiğini belirterek, hayatını kaybedenleri "şehit" olarak nitelendirdi. AFP'ye konuşan bölgedeki Taliban yetkilisi Matiullah Rohani ise patlamanın intihar saldırısı sonucu medyadan geldiğini söyledi.

Yerel medya ise patlamanın cuma namazı sırasında meydana geldiğini, 70'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını yazdı. Saldırı sonucu ölü ve yaralı sayısının artmasından kaygı duyuluyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

AFP, dpa, rtr/JD, TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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