 Afganistan′da milletvekiline suikast | DÜNYA | DW | 17.10.2018

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DÜNYA

Afganistan'da milletvekiline suikast

Afganistan'da genel seçimlerde yeniden aday olan milletvekili, koltuğunun altına yerleştirilen patlayıcıyla öldürüldü. Milletvekili Kahraman, Taliban'la mücadele için gizli milis gücü oluşturulmasına öncülük ediyordu.

Afgan güvenlik güçleri saldırının düzenlendiği bölgeyi çembere aldı.

Afgan güvenlik güçleri saldırının düzenlendiği bölgeyi çembere aldı.

Afganistan'da haftasonu yapılacak genel seçimlerde yeniden aday olan milletvekili Abdülcabbar Kahraman ofisine düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybetti. Taliban'ın üstlendiği saldırıda bombanın Kahraman'ın koltuğunun altına yerleştirildiği belirlendi. Saldırıda milletvekili dışında üç kişi daha yaşamını yitirdi, yedi kişi ise yaralandı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, olayla ilgili polisin üç şüpheliyi yakaladığını açıkladı.

Kahraman'ın son iki ay içerisinde öldürülen onuncu milletvekili adayı olduğunu belirten hükümet yetkilileri iki adayın kaçırıldığını, dört adayın ise saldırılarda yaralandığını belirtti. Saldırıyı kınayan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, "Teröristlerin ve onları destekleyenlerin böylesi vahşi saldırıları, halkın barışçıl ve demokratik sürece olan inancını zayıflatamaz" dedi.

Helmand vilayetinde gerçekleştirilen saldırıyı Taliban örgütü üstlendi. Örgütten yapılan yazılı açıklamada "Meşhur komünist Kahraman'ı biz öldürdük" denildi.

Gizli milis gücü

Kahraman, Taliban'ın içerisine sızmayı hedefleyen "Sangorıyan" isimli gizli bir milis gücü programına öncülük ediyordu. Söz konusu milis gücü son yıllarda Taliban'ın ağır saldırılarıyla karşılaşıyordu.

Afganistan'da 1996-2001 yılları arasında iktidarı ele geçiren Taliban, Afgan halkını uzun süredir ertelenen 20 Ekim'deki seçimleri boykot etmeye çağırıyordu. Örgüt ayrıca öğretmenleri okullarında seçim sandığını kurmamaları konusunda da tehdit ediyor. Binlerce öğretmen seçimlerde görev alabilmeleri için eğitimden geçmişti. Camiler, okullar ve sağlık merkezleri başta olmak üzere ülke çapında 5 binden fazla oy verme merkezi kurulması planlanıyor.

Ülkede geçen hafta Takhar vilayetinde bir kadın aday için düzenlenen kampanya yürüyüşüne düzenlenen bombalı saldırıda da 22 kişi ölmüştü.

Taliban, ABD'nin 2001 yılında Afganistan'ı işgal etmesiyle iktidardan devrilmişti. O zamanda beri ABD öncülüğündeki NATO güçleri ve Afganistan hükümetine karşı savaşan Taliban, ateşkesi yabancı güçlerin ülkeyi terk etmesi şartına bağlıyor.

Büyük çoğunluğu Afganistan'ı terk eden ABD güçleri, 2014 yılından bu yana muharip görev üstlenmiyor. ABD askerleri, Afgan güvenlik güçlerine eğitim ve danışmanlık sağlıyor. Afganistan'ın Yeniden İnşası Genel Müfettişliği tarafından bu yıl yayımlanan rapora göre, ülkenin yaklaşık yüzde 13,8'i Taliban'ın kontrolü altında, yüzde 30'unda ise hakimiyet mücadelesi sürüyor.

rtr/GY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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