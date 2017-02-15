 Afganistan′da kadınlar Taliban′ı protesto ediyor | DÜNYA | DW | 04.09.2021

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DÜNYA

Afganistan'da kadınlar Taliban'ı protesto ediyor

Afganistan’da kontrolü ele geçiren Taliban yeni hükümetin tanıtımını yine erteledi. Başkent Kabil'de ise bir grup kadın yeni hükümette yer alma talebiyle yine protesto gösterisi düzenledi.

Kabil'deki gösteriden

Kabil'deki gösteriden

Afganistan'da radikal İslamcı Taliban güçlerinin ele geçiremediği tek bölge olan süren çatışmalar nedeniyle, Taliban’ın yeni hükümeti tanıtımı yine ertelendi. AFP haber ajansının, iki Taliban kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, kurulacak hükümete ve üyelerine dair bugün de bir açıklama yapılmayacağı belirtildi.

Taliban ile Kabil’in yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Pencşir vilayetini savunan Ulusal Direniş Cephesi militanları arasında yaklaşık beş gündür sert çatışmaların sürdüğü haber veriliyor.

Başkent Kabil’de ise hükümette yer alma talebiyle bir grup kadın yine protesto gösterisi düzenledi. Kentte iki gündür düzenlenen gösterilerde kadınlar Taliban yönetimini protesto ederken, kadınlara çalışma hakkı tanınmasını ve hükümette yer almasını talep ediyor.

Gösteriye dair internette yayınlanan videolarda Taliban güçlerinin kadınları dağıtmaya çalıştığı görüldü. Yerel medyaya çalışan bir gazeteci, Kabil’de bugün düzenlenen gösteride bir kadının yaralandığını aktardı. Küçük bir grup kadının devlet başkanlığı sarayı önünde düzenlediği gösteride ellerinde tuttukları pankartlarda "20 yıl önceki kadınlar değiliz" veya "Eşitlik, adalet, demokrasi" yazdığı görüldü.

Başkentte düzenlenen bu gösteriden biraz uzakta bir kadın hakları aktivistinin çektiği belirtilen bir videoda ise kadınların da hükümette görev yapmak için eğitim aldığı vurgulanarak, "Suçumuz ne ki bugün bizi kenara itmeye çalışıyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Kadınların barışçıl düzenlediği gösterinin uyarı atışlarıyla ve biber gazıyla dağıtıldığı da belirtildi.

Afghanistan | Taliban Kämpfer stoppen eine Demonstration für Frauenrechte in Kabul

1996-2001'e dönülmesinden endişe ediliyor

Protestolara dair bugünkü videoların gerçekliğinin yüzde yüzde teyit edilmediği belirtildi. Başkent Kabil'de dün bir grup kadın sosyal ve ekonomik hayatta yer alma talebiyle gösteri düzenlemişti. Gösteriye katılanlar kadınlardan Taranum Sayidi, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, ülkedeki durum nedeniyle haklarını savunmak üzere sokağa çıkmaya mecbur kaldığını söyledi. Üç üniversite diploması bulunduğunu belirten Sayidi, şimdi kendisinden evde kalmasının beklendiğini belirtti. Sayidi, Taliban'ın kadınların sadece alt düzeylerde görev almasını istediğini de sözlerine ekledi.

Bir grup kadın Perşembe günü de Herat kentinde daha fazla hak talebi ile gösteri düzenlemişti.

Video izle 07:36

Afganistan | "Kadınlar Taliban'ın eline düşmemek için çatılardan atlıyor"

Taliban, kadınların iş ve istihdam hayatından büyük ölçüde uzak durmasını emrediyor. Taliban’ın ülkede kontrolü elinde tuttuğu 1996-2001 döneminde de kadınların çalışması yasaklanmış, tamamen kapalı ve erkek bir aile üyesi eşliğinde sokağa çıkmasına izin verilmişti. O dönem kadınların kamuya açık alanlarda konuşması veya gülmesi, kız çocuklarının okula gitmesi de yasaklanmıştı.

Taliban’ın Ağustos ortasında ülkede kontrolü sağlamasının ardından kadınlar yeniden ilk Taliban yönetimi dönemindeki koşullara geri dönülmesinden endişe ediyor.

AFP,dpa/ETO,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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