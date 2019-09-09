 Afganistan′da Cumhurbaşkanı′nın mitingine intihar saldırısı | DÜNYA | DW | 17.09.2019

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DÜNYA

Afganistan'da Cumhurbaşkanı'nın mitingine intihar saldırısı

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Parvan vilayetindeki seçim mitingini hedef alan intihar saldırısında en az 30 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı Taliban üstlendi.

Afganistan'daki intihar saldırısında en az 30 kişi öldü

Afganistan'daki intihar saldırısında en az 30 kişi öldü

Afganistan'ın doğusundaki Parvan vilayetinde Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin seçim mitingi yaptığı alan yakınlarında intihar saldırısı düzenlendi. İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nasrat Rahimi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada saldırganın, motosiklete yerleştirdiği bombayı, Parvan vilayetinin Cengel Bağ bölgesinde miting için toplanan kalabalığın yakınında patlattığını söyledi.

Yapılan açıklamada Cumhurbaşkanının herhangi bir yara almadığı belirtildi.

Reuters haber ajansı, patlamada en az 30 kişinin öldüğünü, 45 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Parvan Hastanesi Başhekimi Kasım Sengin de yaptığı açıklamada, patlama sonrası  tedavi altına alınanlar arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu belirtti.

İkinci saldırı Kabil'de

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingi yakınlarında düzenlenen saldırıdan hemen sonra Kabil'de de bir patlama oldu. Polis yetkilileri ilk belirlemelere göre altı kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Patlamanın ABD Büyükelçiliği yakınlarında meydana geldiği belirtildi. 

Taliban yayınladığı açıklamada her iki saldırıyı da üstlendiğini duyurdu.

Taliban ülkede 28 Eylül'de yapılacak seçimleri boykot etme çağrısında bulunarak, şiddet kullanma tehdidinde bulunmuştu. Taliban, düzenlenebilecek saldırılarda hedef olmamak için halka seçim mitinglerinden uzak durma çağrısı yapmıştı.

AFP, Reuters,dpa/MK,JD

©Deutsche Welle Türkçe

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