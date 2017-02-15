Afganistan ve Irak savaşlarının mimarı öldü

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) eski savunma bakanlarından Donald Rumsfeld öldü. Rumsfeld'in ailesi 88 yaşındaki eski politikacının aile çevresi içinde New-Mexico eyaletinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

1975-1977 yılları arasında Gerald Ford ve 2001-2006 yılları arasında George W. Bush'un başkanlıkları döneminde savunma bakanlığı görevinde bulunan Rumsfeld, ABD siyasetinin şahin kanadındandı. Kendi partisi Cumhuriyetçiler arasında da tartışmalı bir isim olan Rumsfeld, 2001 yılındaki 11 Eylül saldırıları sonrasında Afganistan ve 2003'teki Irak işgalinde kilit rol oynadı.

Ebu Gureyb ve Guantanamo

Irak'ta Ebu Gureyb cezaevindeki işkence uygulamalarının ve Küba'daki Guantanamo üssündekiişkencelerin kamuoyuna sızması ve gerek Irak gerekse Afganistan'da beklenen askeri başarının elde edilememesi nedeniyle yoğun eleştirilere hedef olan Rumsfeld 2006 yılı sonunda görevi bırakmak zorunda kaldı.

Afganistan'da Taliban'ı devirmek ve 11 Eylül saldırılarından sorumlu tutulan El Kaide'yi çökertmek için, Irak'ta da kimyasal silah olduğu iddiasıyla işgale girişen ABD, her iki ülkede de asayiş ve düzeni sağlayamadı. Afganistan'da Taliban'ın, Irak'ta da Saddam Hüseyin'in devrilmesine rağmen savaşlarda yüz binlerce sivil yaşamını yitirdi ve her iki ülke yıllar sürecek bir kaos ortamına sürüklendi.

dpa,rtr / BK,ET

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