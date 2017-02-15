Afganistan'ın başkenti Kabil'e roketli saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bayram namazı sırasında roketli saldırı düzenlendi. Afgan televizyonlarının yayınladığı görüntülerde Başkanlık Sarayı yakınlarına en az üç roketin düştüğü görülüyor.

Afghanistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada, "Bugün Afganistan'ın düşmanları Kabil'in farklı yerlerine roket saldırıları düzenlemeye başladı. Aldığımız bilgilere göre saldırılarda yaralanan olmadı" dedi. Başkanlık Sarayı bugüne dek birçok saldırıda hedef alınmıştı. Saray'a son saldırı geçen yıl Aralık ayında düzenlenmişti.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ve vatandaşların patlama seslerine rağmen bayram namazını kılmaya devam ettiği belirtildi.

NATO'nun görevinin fiilen sona erdiği Afganistan'da Taliban ülkenin yarısından çoğunun kontrolünü aldı. Mayıs ayında Kabil hükümetine karşı birçok bölgede operasyon başlatan Taliban'ın ele geçirdiği yerler arasında birçok karayolu ve sınır kapısı da bulunuyor.

ABD Afganistan'daki Amerikan askerlerini 31 Ağustos'a dek çekmeyi planlıyor. NATO ise henüz Afganistan görevinin bitiş tarihi ile ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı ancak yaklaşık 20 yıldır devam eden görev fiilen sona erdi. Ülkede şu an sadece Türk ve Amerikan askerleri bulunuyor.

AFP, rtr / HT, GA

©Deutsche Welle Türkçe