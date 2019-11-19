 Afgan hükümetiyle Taliban arasında tutuklu takası | DÜNYA | DW | 19.11.2019

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DÜNYA

Afgan hükümetiyle Taliban arasında tutuklu takası

Afganistan hükümeti ile Taliban arasında tutuklu değişimi gerçekleşti. Üç Taliban komutanına karşılık iki Batılı profesör serbest bırakıldı.

Taliban tarafından serbest bırakılan ABD'li Kevin King

Taliban tarafından serbest bırakılan ABD'li Kevin King

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin Afgan hükümeti ve Taliban'ın tutuklu değişimi üzerinde uzlaştığını duyurmasının ardından 2016 yılında kaçırılan ABD ve Avustralyalı 2 profesöre karşılık, 3 üst düzey Taliban üyesi serbest bırakıldı.

Fransız haber ajansı AFP polis yetkililerine dayandırdığı haberinde Amerikan Üniversitesi'de görevli profesörler ABD'li Kevin King ve Avustralyalı Timothy Weeks'in serbest bırakıldığını duyurdu. Zabul vilayetindeki Nevbahar bölgesinde serbest bırakılan King ile Weeks'in Amerikan helikopterleriyle bölgeden ayrıldığı belirtiliyor.

Afganistan'daki bir Taliban üyesi de üç üst düzey Taliban üyesinin serbest bırakıldığını doğruladı ve bırakıldıktan sonra Katar'a gittiklerini kaydetti.

Afgan hükümeti ve Kabil'deki ABD elçiliği konu ile ilgili yorum yapmadı.

Afganistan’da Taliban ve IŞİD'in eylemleri sebebiyle uzun süredir gerilim devam ediyor. 11 Eylül 2001'deki terör saldırıları sonrası Afganistan'a askeri olarak müdahale eden ABD yaklaşık bir yıldır Taliban ile barış görüşmeleri yapıyordu. ABD'nin Afganistan özel temsilcisi Zalmay Halilzad kısa süre önce müzakerelerde bir prensip anlaşmasına varıldığını açıklamıştı. Ancak Taliban'ın düzenlediği intihar saldırılarından sonra eylül ayında ABD Başkanı Donald Trump radikal İslamcı Taliban güçleriyle yürütülen barış müzakerelerini sona erdirdiğini açıklamıştı.

Reuters, AFP / SSB, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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