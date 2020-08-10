Afgan hükümeti 400 Taliban mahkumunu serbest bırakmaya başladı

Afganistan'da hükümet Taliban ile yapılan anlaşma çerçevesinde 400 Taliban mahkumunu serbest bırakmaya başladı. Afgan Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Cavid Faysal 80 Taliban tutuklusunun bugün serbest bırakıldığını duyurdu. Taliban mahkumlarının bırakılması hükümet ile Taliban arasında barış görüşmelerinin başlaması için son engel olarak görülüyor.

Faysal Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada mahkumların serbest bırakılmasının Taliban ile doğrudan görüşme ve ülke genelinde "kalıcı” bir ateşkese varılması yönündeki çabaları "hızlandıracağını” söyledi. Afganistan'da Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Eşref Gani 400 Taliban mahkumunun serbest bırakılması için kararnameyi imzalanmıştı.

Söz konusu mahkumlar çok sayıda Afgan vatandaşı ve yabancı uyruklu kişinin ölümüne neden olan saldırılarda rol sahibi olmakla suçlanıyor. Bir kısmı ABD dahil birçok ülkeyi daha önceki Taliban saldırılarındaki "yüksek profilli" rolleri sebebiyle endişelendiriyordu.

Afganistan'da hükümetin son aylarda serbest bıraktığı Taliban savaşçılarının sayısı 5 bini geçiyor. Taliban da hükümetin bu adımı karşısında alıkoyduğu 1000 Afgan güvenlik gücünü serbest bıraktı. Mahkum takasının tamamlanmasının ardından Afganistan'da barış görüşmelerinin başlaması bekleniyor.

2001’de ABD öncülüğündeki işgalin ardından Afganistan’daki Taliban hükümeti devrilse de yirmi yıldır onbinlerce insanın ölümüne yol açan savaş devam etti. Taliban şubat ayında Washington ile ABD askerlerinin ülkeden adım adım çekilmesini düzenleyen bir anlaşma imzalamıştı. Çekilme için Afganistan'da şiddetin azalması temel alınmıştı.

DW, AFP / EC, DÇÜ

©Deutsche Welle Türkçe