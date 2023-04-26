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Almanya İçin Alternatif partisinin gençlik örgütüne mensup kişiler
Fotoğraf: Alex Talash/dpa/picture alliance
PolitikaAlmanya

AfD'nin gençlik örgütü resmen "aşırı sağcı"

2 saat önce

Almanya iç istihbaratı, AfD'nin gençlik kolunu "aşırı sağcı" yapılar kategorisine dahil etti. Karara gerekçe olarak örgütün İslam karşıtlığı ile dile getirilen yabancı düşmanı açıklamaları da gösterildi.

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Almanya'nın iç istihbarat örgütü olan Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı, federal parlamentoda grubu bulunan muhalefet partilerinden Almanya için Alternatif'in (AfD) gençlik örgütünü (Almanya için Genç Alternatif) aşırı sağcı organizasyon olarak sınıflandırdı. Bunun yanı sıra Devlet Politikası Enstitüsü (IfS) ve Yüzde Bir Derneği adlı yapılar da aşırı sağcı örgütler listesine alındı.

Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang
Thomas Haldenwang Fotoğraf: /AP Photo/picture alliance

Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang, konuyla ilgili açıklamasında "Devlet Politikası Enstitüsü, Yüzde Bir Derneği ve AfD'nin gençlik örgütünün pozisyonları artık anayasa ile örtüşmüyor. Bu üç yapının, anayasaya aykırı hedefler gözettiğine artık şüphe yok " ifadelerini kullandı.

Gençlik örgütü 2019'dan bu yana gözetim altındaydı

AfD'nin gençlik örgütü 2019 yılında, Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından "şüpheli" yapılar kategorisinde değerlendirilmeye başlanmış ve o tarihten itibaren faaliyetleri daha yoğun bir biçimde takip altına alınmıştı. Diğer iki örgüt de 2020 yılından bu yana aynı kategoride değerlendiriliyordu.

Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından aşırı sağcı yapılanma kapsamına alınmak, söz konusu örgütlere üye kişilerin kamuda görev yapmalarını ya da silah ruhsatı edinmelerini engelleyebiliyor. AfD'nin kendi ise halihazırda, aşırı sağcılıkla ilgili olarak "şüpheli" kategorisinde bulunuyor.

"Genç Alternatif"e yönelik suçlamalar

AfD'nin gençlik örgütüne yönelik Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından dile getirilen en önemli suçlama, örgütün "Federal Almanya Cumhuriyeti'nin demokratik sistemini aşağıladığı" yönünde. Ayrıca örgütün, göçmen kökenli Alman vatandaşlarını dışladığı ve bunları ikinci sınıf Alman olarak gördüğü belirtiliyor. Avrupa dışındaki ülkelerden gelen göçmenler ise söz konusu gençlik teşkilatı tarafından temelde "entegre edilemez" olarak değerlendiriliyor. Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın "Genç Alternatif"in aşırı sağcı kategorisine almasının bir diğer sebebi de "yabancı düşmanı söylemleri İslam karşıtı ön yargılarla birleştirmesi" oldu.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser
Nancy FaeserFotoğraf: picture alliance/dpa

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, aşırı sağcılığın Almanya demokrasisi için en büyük tehdit olduğunu uzun süredir dile getiriyor. Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın açıklamasında, sadece şiddet odaklı aşırıcı kişilerin değil, devamlı insan onuruna aykırı ve demokrasi düşmanı ideolojileri yayan örgütlerin de izlendiği bildirilerek bu örgütlerin şiddet olayları için zemin hazırladıkları vurgulandı.

 

Reuters / ET,HS

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