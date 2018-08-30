 AfD’li politikacı Yunanistan’da solcularla kavga etti | AVRUPA | DW | 08.03.2020

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AVRUPA

AfD’li politikacı Yunanistan’da solcularla kavga etti

Sağ popülist Almanya için Alternatif partisinin üst düzey isimlerinden Oliver Kirchner Midilli Adası’nda sol görüşlü göstericilerle kavga etti.

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Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin üst düzey isimlerinden Oliver Kirchner Yunanistan'ın Midilli adasında sol görüşlü protestocularla kavga etti. Partisi'nin Saksonya-Anhalt Meclis Grup Başkanı olan Kirchner'in yanında kavga sırasında sağ görüşlü blog yazarı Oliver Flesch'in de bulunduğu belirtiliyor.

Yunan Sto Nisi gazetesinin haberine göre olay Kirchner ve Flesch'in antifaşist bir grubun düzenlediği gösteriye giderek protestocuları kışkırtmasıyla başladı. Göstericilerin bu iki ismi kovalaması üzerine Yunan polisi duruma müdahale ederek Kirchner ve Flesch'i göstericilerin elinden aldı.

Oliver Flesch Facebook hesabından yaptığı paylaşımda "20 ila 25 Antifa (Almanya'da antifaşist gruplar için kullanılan tanımlama) taraftarınca çembere alındık. Bizi oradan çıkartan Yunan polisine teşekkür ediyoruz" dedi.

Yunanistan'ın Midilli Adası'na cuma günü de Almanya'dan bir başka aşırı sağcı grup gitmişti. Gruptan bir kişi ada sakinleri tarafından kafasından yaralanırken Kimlikçiler Hareketi'nin (Identitäre Bewegung) kamuoyunda bilinen isimlerinden Mario Müller de yüzüne darbe almıştı.

DW,dpa / EC,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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