Nazi sloganı kullanan AfD'li Höcke'ye para cezası

Aşırı sağcı AfD'li siyasetçi Höcke, Nasyonal Sosyalizm döneminden, Almanya'da yasak olan bir sloganı kullanmaktan suçlu bulunarak tekrar para cezasına çarptırıldı.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Thüringen Eyalet Teşkilatı Başkanı Björn Höcke, Nasyonal Sosyalizm dönemine ait bir sloganı dile getirdiği için bir kez daha para cezasına çarptırıldı.

Höcke'yi toplam 16 bin 900 euro para cezasına çarptıran Halle Eyalet Mahkemesi, AfD'nin önemli isimlerinden Björn Höcke'nin Nasyonal Sosyalizm dönemine ait yasaklı, "Her şey Almanya için" ifadesini Aralık ayında Gera kentindeki bir etkinlikte kullanarak anayasaya aykırı örgütlerin sembollerini kullanma suçu işlediğine hükmetti.

Mahkeme kararını açıklamadan önce mütalaasını veren savcı, Höcke hakkında sekiz ay ertelemeli hapis cezası talep etti. Savcı ayrıca, Höcke'nin iki yıl süreyle kamu görevinden men edilmesini talep etti. Höcke'nin avukatları ise mahkemeden beraat istedi.

İlk para cezası değil

52 yaşındaki Höcke geçen Mayıs ayında da, Merseburg kentindeki bir etkinlikte Nasyonal Sosyalizm döneme ait yasaklı "Her şey Almanya için" ifadesini kullanmaktan 13 bin euro para cezasına çaptırılmıştı.

Saksonya Anhalt eyaletinin Merseburg kentinde, 2021 yılının Mayıs ayında yaptığı bir konuşmanın sonunda, Nasyonal Sosyalizm dönemde, liderliğini Adolf Hitler'in yaptığı Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'ne (NSDAP) bağlı paramiliter güçlerden oluşan Fırtına Birliği'nin (SA) yasaklı "Her şey Almanya için" sloganını kullandığı suçlamasıyla Höcke hakkında dava açılmıştı.

Höcke, AfD'nin Thüringen eyalet ve parlamento grup başkanı ve partinin 1 Eylül'deki eyalet seçimlerindeki liste başı adayı. Thüringen Anayasayı Koruma Teşkilatı, eyalette AfD'yi aşırı sağcı olarak sınıflandırıyor. AfD eyalet çapındaki seçim anketlerinde aylardır önde gidiyor, ancak son zamanlarda aradaki fark azalma eğilimine girmiş durumda.

AFP / SSB,ET

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