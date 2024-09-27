AfD Thüringen'de skandal ile başladı

Thüringen eyalet parlamentosunda AfD'li geçici meclis başkanının tavrı Almanya çapında büyük tepkilere neden oldu. Bazı siyasetçiler bir kez daha AfD'nin kapatılmasını gündeme getirdi.

Almanya'nın Thüringen eyaletinde, seçimlerden sonra yeni yasama döneminin ilk meclis toplantısında yaşanan skandalın ardından, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisine yönelik ağır eleştiriler ve hatta partinin kapatılmasına kadar giden talepler dile getiriliyor.

Mario Voigt Fotoğraf: dts/IMAGO

Konuyu Thüringen Eyalet Anayasa Mahkemesi'ne taşıyan Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) eyalet teşkilat başkanı Mario Voigt, Thüringen Eyalet Meclis Başkanı seçiminin gizli oylama ile yapılması talebine Mahkeme'nin Cumartesi gününe dek olumlu bir yanıt vereceğine inandıklarını ifade etti. Deutschlandfunk radyosuna konuşan Voigt, yapılan ilk oturumda milletvekillerinin haklarının ellerinden alındığını belirterek AfD'yi despotluk ve gücü kötüye kullanmakla suçladı.

Ne olmuştu?

1 Eylül'de yapılan ve AfD'nin aldığı yüzde 32,8 oy oranı ile birinci parti çıktığı Thüringen eyalet parlamento seçimlerinin ardından 26 Eylül'de yapılan ilk meclis oturumunda, parlamentonun en yaşlı üyesi sıfatı ile geçici olarak meclis başkanlığı koltuğuna AfD'li Jürgen Treutler oturdu. Ancak Treutler, genel kurulun meclis başkanlığı makamına vermek istediği dilekçelere ve yapılması gereken oylamalara izin vermeyerek oturumun yarıda kalmasına neden oldu.

Özellikle seçimlerde yüzde 23,6 oy oranı ile ikinci olan CDU ve yüzde 15,8 ile üçüncü olan Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) milletvekillerinin meclis başkanı seçimi ile ilgili tüzük değişikliği oylama talebini kabul etmeyen Treutler, kendi partisi dışındaki milletvekilleri tarafından büyük tepki gördü.

AfD dışındaki partiler, talep ettikleri iç tüzük değişikliği ile Thüringen Eyalet Parlamentosu başkanlığına bir AfD'linin gelmemesi için, ilk turdan itibaren mecliste grubu bulunan tüm partilerin aday gösterebilmesinin yolunu açmaya çalışıyor. Şu an yürürlükte olan düzenleme ise ilk iki turda sadece, meclisin en güçlü grubunun aday göstermesine olanak sağlıyor. Thüringen Eyalet Parlamentosu, yeni meclis başkanı seçildikten sonra tam anlamıyla görevine başlamış sayılacak.

Manuela Schwesig Fotoğraf: Bernd Elmenthaler/IMAGO

Schwesig: AfD sorumluluk taşıyan bir parti olmamalı

Eyalet Temsilciler Meclisi Dönem Başkanı ve Mecklenburg-Vorpommern Eyalet Başbakanı Manuela Schwesig, Thüringen parlamentosunda yaşanan olayların ardından yaptığı açıklamada, "Her vatandaşımız şunu bilmeli ki, AfD'nin yarattığı bu kaos, bu despotluk, AfD'nin hükümet sorumluluğunu üstlendiği yerlerde, hayatın her alanında, sağlıkta, eğitimde ve ekonomide olacak" dedi.

Perşembe günü Thüringen parlamentosunda meydana gelen hadisenin "sadece bir başlangıç" olduğunu dile getiren Sosyal Demokrat Partili (SPD) Schwesig, AfD'nin sorumluluk taşıyan bir parti olmaması gerektiğini vurguladı.

Wanderwitz: AfD yasaklanmalı

Marco Wanderwitz Fotoğraf: Ronka Oberhammer/DW

Federal hükümetin eski doğu eyaletleri sorumlusu, CDU'lu Federal Meclis milletvekili Marco Wanderwitz ise daha önce de dile getirdiği AfD'nin yasaklanmasına yönelik talebini yineledi. "Parlamenter demokrasinin ve kurumlarının bir kez daha AfD tarafından aşağılandığını" belirten Wanderwitz, "aşırı sağcı AfD bunu planlı bir şekilde yapıyor ve maalesef aldığı oylar sayesinde de etkili oluyor" dedi.

Alman Anayasası'nın 21. maddesi uyarınca AfD'ye karşı kapatma davası açılması gerektiğini ifade eden Wanderwitz, Federal Meclis'te AfD dışındaki partilerden milletvekilleri ile bu amaca yönelik yaptığı görüşmelerde "varış çizgisine yakın" olduğunu belirterek "Biz demokratlar kendimizi savunmalıyız" dedi.

AFD,dpa,epd / ET,HS

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