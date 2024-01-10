AfD, göçmenleri Almanya'dan göçe zorlamayı mı planlıyor?

Almanya'da oy oranını gittikçe arttıran AfD'den bazı isimlerin, aşırı sağcılarla bir toplantıda buluştuğu ve bu buluşmada, göçmenlerin Almanya'dan kitleler halinde sınır dışı edilmesi planının görüşüldüğü iddia edildi.

Almanya'da yapılan son kamuoyu araştırmalarına göre oy oranı itibarıyla ülke genelinde ikinci sırada yer alan sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin önde gelen isimlerinin, geçen Kasım ayında aşırı sağcılarla bir araya gelerek, göçmenleri büyük kitleler halinde sınır dışı etme planı hakkında görüş alışverişinde bulundukları öne sürüldü.

Martin Sellner Fotoğraf: Getty Images/M. Gruber

Correctiv isimli araştırmacı gazetecilik ağının yaptığı ilgili habere göre bazı iş insanlarının da katıldığı söz konusu toplantıda, böylesi büyük çaplı, olası bir sınır dışı faaliyetinin planlaması tartışıldı. Ayrıca, Correctiv'in ilgili toplantının davetiyesinden elde ettiği bilgiye göre, Potsdam kentindeki buluşmaya katılan herkesten 5 bin euro bağış talep edildi. Toplantıda, aşırı sağcı Avusturyalı aktivist ve yazar Martin Sellner'in "Tersine göç" planının da ele alındığı ve bu bağlamda Alman vatandaşı olan göçmen kökenlilerin de, Almanya'dan göç etmeye zorlanacak kitleye dahil edilmesinin değerlendirildiği aktarıldı. Correctiv, söz konusu bilgileri toplantı ile ilgili belgelere ve katılımcıların ifadelerine dayandırıyor.

AfD: Göç politikamızda bir değişiklik yok

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AfD, söz konusu toplantının bir parti organizasyonu olmadığını ve kamuoyu tarafından bilinen göç politikaları ile ilgili pozisyonlarında bir değişiklik olmadığını duyurdu. "AfD göç siyaseti ile ilgili tavrını, AfD organizasyonu olmayan bir toplantıda bir katılımcının kişisel görüşü doğrultusunda değiştirmeyecek" denilen açıklamada, toplantıya katılan AfD'li isimlerin "Ne siyasi bir strateji hazırladığı, ne de öncesinde toplantıya iştirak edeceğinden haberdar olunmayan Bay Sellner'in göç politikasına dair fikirlerinin partiye taşıdığı" aktarıldı.

Almanya'nın iç istihbarat örgütü olan Anayasayı Koruma Teşkilatı ise konuya dair bir açıklama yapmayacağını duyurdu.

Roland Hartwig Fotoğraf: picture-alliance/dpa/K. Nietfeld

Correctiv'in yaptığı araştırmalara göre, aşırı sağcılarla yapılan toplantıya AfD Saksonya-Anhalt Eyalet Örgüt Başkanı Ulrich Siegmund'un yanı sıra, AfD Eş Genel Başkanı Alice Weidel'in yakın çalışma arkadaşlarından Roland Hartwig de katıldı.

Anketlerde ülke genelinde yüzde 20'nin üstünde oy potansiyeline sahip olduğu görülen AfD, Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından, aşırı sağ örgütlenme ile ilgili olarak "şüpheli vaka" olarak sınıflandırılıyor. Partinin bazı eyalet örgütleri ile gençlik organizasyonu ise Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın bölgesel birimleri tarafından aşırı sağcı örgütler kapsamında değerlendiriliyor.

Reuters / ET,EC

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?