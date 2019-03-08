 AfD 100 bin Euro cezayla karşı karşıya | ALMANYA | DW | 08.03.2019

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ALMANYA

AfD 100 bin Euro cezayla karşı karşıya

Sağ popülist Almanya için Alternatif partisine yasadışı bağış kabul ettiği gerekçesiyle 100 bin Euro para cezası verilmesi gündemde.

Almanya için Alternatif partisi Avrupa Parlamento seçimleri adayı Guido Reil

Almanya için Alternatif partisi Avrupa Parlamento seçimleri adayı Guido Reil

Kuzey Alman Radyo Televizyon Kurumu NDR, Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu WDR ve Süddeutsche Zeitung'un araştırmasına göre Alman Federal Meclis İdaresi partiye 100 bin Euro para cezası verilebileceğine ilişkin bilgilendirme yazısını AfD'ye bildirdi. AfD Genel Başkanı Jörg Meuthen bu bildirimi doğruladı. Meuthen NDR, WDR ve SZ'ye Perşembe günü yaptığı açıklamada bildirimin "nihai karar olmadığını" vurguladı. AfD'nin ilerleyen günlerde Meclis İdaresine konu hakkındaki görüşlerini açıklaması bekleniyor. Meuthen açıklamasında ayrıca, bildirime itiraz edeceklerini ve  gerekirse bildirim hakkında dava açacaklarını belirtti. Sürecin devam ettiğine işaret eden Meclis İdaresi ise konu hakkında açıklama yapmaktan çekindi.

Partinin Avrupa Parlamento seçimleri adayı Guido Reil 2017 yılında Kuzey-Ren Vestfalya eyalet meclisi seçimlerinde aday olmuştu.  İsviçre merkezli reklam ajansı Goal anonim şirketinin Reil'in seçim kampanyasını ücret almadan gerçekleştirdiği iddia ediliyor. İddiaya göre Reil kampanyası için şirketten 50 bin euro değerinde poster ve el ilanı aldı. Meclis İdaresi kararı hakkındaki düşüncesi sorulan Reil konu hakkında açıklama yapmadı.

AfD şirket ile aralarındaki ilişkinin yasadışı olduğu iddiasını kabul etmiyor. NDR, WDR ve SZ'nin haberinde aktarılan AfD'nin güncel hesap raporlarına göre şirketten alınan hizmet, anonim olarak kayda geçirilmiş ancak hizmetin tartışmalı bedeli bağış olarak kaydedilmemiş. Alman Siyasi Partiler Kanunu'na göre İsviçre gibi Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden yapılan 10 bin euro üzerindeki bağışlar yasadışı kabul ediliyor.

AfD'nin adı yasadışı bağışlar nedeniyle daha önce de gündeme gelmişti.

Deutschland AfD - Europawahlversammlung in Riesa

Jörg Meuthen

Parti Genel Başkanı Jörg Meuthen'un eyalet seçimleri kampanyasında kullanılan poster ve el ilanlarına ilişkin olarak benzer iddialarla başlatılan inceleme sonunda parti ceza almamıştı.

Alice Weidel AFD

Alice Weidel

Öte yandan  AfD Parti Meclis Grup Başkanı Alice Weidel hakkında siyasi partiler kanununa aykırı para bağışı kabul ettiği iddiası üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor. 2017 yılındaki Federal Meclis seçimleri öncesinde İsviçreli bir firmanın Weidel'in seçim bölgesindeki Konstanz Gölü bölge teşkilatına toplamda 132 bin eurodan fazla bağış yaptığı ortaya çıkmıştı. Parti para bağışının kabul edilmeyip geri gönderildiğini açıklamıştı.

dpa,AFP/MY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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