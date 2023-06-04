AFAD'dan Ankara için sel uyarısı

AFAD, yoğun yağışın görüldüğü Ankara’da ani sel ve su baskını uyarısı yaptı. İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Karadeniz’in bazı bölgeleri için de benzer uyarılar yapıldı.

Bu ay içinde sık sık yoğun yağışlara ve su baskınlarına sahne olan Ankara için sel ve su baskını uyarısı yapıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan uyarıda, Ankara’da gök gürültülü sağnak yağışın akşam saatlerine kadar sürmesinin beklendiği belirtilerek, "Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını, taşkın riskine karşı dere yataklarıundan uzak durulması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz" denildi.

AFAD, yağışların, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii; Sakarya, Isparta, Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir çevreleri ile Konya'nın kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklenmektedir uyarısında da bulundu.

Ankara'da dün etkili olan sağanak yağış sonucu cadde ve sokaklar göle dönerken, birçok ev ve iş yerini su basmıştı.

DW,dha/SÖ,HT

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