 Af Örgütü′nden Türkiye, Rusya ve ABD′ye suçlama | DÜNYA | DW | 10.12.2018

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DÜNYA

Af Örgütü'nden Türkiye, Rusya ve ABD'ye suçlama

Uluslararası Af Örgütü‘nün Almanya Genel Sekreteri Markus Beeko, Türkiye, Rusya ve ABD'yi "insan haklarına saldırmakla" suçladı.

Grenze Ungarn - Österreich 2015, Hand von Flüchtling (picture-alliance/dpa/Tatif/Wostok Press/Maxppp Hongrie)

Uluslarararası Af Örgütü Almanya, BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilmesinin 70‘inci yıldönümü vesilesiyle bir açıklama yaptı.

Af Örgütü'nün Almanya Genel Sekreteri Markus Beeko Alman Haber Ajansı'na (dpa) verdiği demeçte, "Son yıllarda insan hakları standardı ve bunun için belirlenen uluslararası çerçevenin sorgulandığı  ya da önemsizleştirildiği bir gelişme söz konusu" dedi.

Rusya, Türkiye ve ABD gibi ülkelere, "İnsan haklarına saldırdıkları" suçlamasında bulunan Beeko, özellikle Rusya ve Türkiye'nin İnsan Hakları Sözleşmesi'ni sorguladığını ya da kısmen devre dışı bıraktığını ileri sürdü.

Beeko, ABD Başkanı Donald Trump'ın ise Meksika sınırında yüzlerce çocuğu ailelerinden ayırdığını, işkence yasağını da sorguladığını belirtti. Af Örgütü Almanya Genel Sekreteri, "Bunlar insan hakları ve uluslarararası çerçevenin korunması için sağlanan uzlaşmanın bilinçli olarak ihlal edilmesidir" dedi.

Türkei Prozess gegen Peter Steudtner- Generalsekretär Amnesty Deutschland, Markus Beeko (picture-alliance/dpa/L. Say)

Markus Bekoo

Af Örgütü temsilcisi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilmesinin 70'inci yıldönümünde insan hakları alanında Almanya'da da eksiklikler bulunduğunun altını çizdi.

Beeko, "İnsanları dışlanma ya da ırkçı şiddetten koruma, antisemitizm ve sığınmacılara şiddet gibi konularda harekete geçilerek bir şeylerin yapılması gerektiği görüşündeyiz" dedi.

Beeko buna örnek olarak Afgan sığınmacıların bir kısmının çatışmaların devam ettiği ülkelerine sınır dışı edilmesini gösterdi.

Markus Beeko'ya göre Alman siyasetçilerin en önemli görevlerinden biri insan haklarının tehlikede olduğu durumlarda aktif biçimde harekete geçmek: Alman hükümeti insan haklarının korunmasına yönelik olarak yapılan saldırılara karşı bir duruş sergilemeli ve inisiyatifi ele almalı."

İnsan hakları savunucusu, Almanya'nın Ocak ayında BM Güvenlik Konseyi'ndeki iki yıllık geçici üye olması ile AB Dönem Başkanlığı'nı 2020 yılında devralmasının bunun için iyi bir fırsat olacağı görüşünde.

BM Genel Kurulu İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi‘ni 10 Aralık 1948’da kabul etmişti. 

dpa / HT, GA

© Deutsche Welle Türkçe

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