Af Örgütü’nden DTÖ’ye aşı patenti eleştirisi

Uluslararası Af Örgütü, Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) Hindistan ve Güney Afrika’nın da içinde bulunduğu bazı ülkelerden gelen "korona aşısı patent hakkı geçici olarak askıya alınsın" talebine yeşil ışık yakmamasını eleştirdi.

Af Örgütü’nün Almanya Genel Sekreteri Markus N. Beeko, "Bu, Angela Merkel’in de her daim vurguladığı küresel dayanışma için bir turnusol testiydi" diye konuştu. Beeko, patent hakkında geçici muafiyete gidilmemesinin, pandemiye karşı uluslararası mücadele gereğinin göz ardı edildiği anlamına geldiğini savundu.

Dünya çapında aşı tedariği için halihazırda milyarlarca euronun gerektiğine dikkat çeken Beeko, hızlı bir kitlesel üretime gitmenin özellikle güney yarımküredeki pek çok ülkeninin istikrarı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. "Bütün ülkelerin halklarını koruma ve kamusal hayatı yeniden normalleştirme hakkına sahip olduğunu" söyleyen Af Örgütü sorumlusu, "Şu ana kadar uluslararası dayanışmanın eksikliği aşikar" diye konuştu.

Beeko, DTÖ’den önerinin reddi yönünde karar çıksa bile, varlıklı ülkelerin küresel düzeyde insanların adil biçimde aşıya ulaşmalarının nasıl sağlanacağına ilişkin çözüm önerileri getirmekle yükümlü olduğunu söyledi.

Af Örgütü Almanya Genel Sekreteri Markus N. Beeko

Seyahat özgürlüğüne de dikkat çeken Beeko, "Avrupa’da insanların aşılandığı, ancak risk grupları da dahil halkın büyük çoğunluğunun aşıya erişiminin bulunmadığı ülkelere seyahat etmekten bahsettiğimiz bir dünya hayal etmek dahi istemiyorum" ifadelerini kullandı. Bu anlamda tüm toplumların aynı gemide olduğunu ve istikarlarının tehlikede olduğunu söyleyen Beeko, "Bu yüzden hükümetlerimizden dayanışma hakkında sarf ettikleri güzel sözleri hayata geçirmelerini talep etmeliyiz" dedi.

Hindistan ve Güney Afrika’nın aralarında bulunduğu bazı ülkeler, korona aşısından bir an önce uygun fiyata ve büyük miktarda üretilebilmesi için aşının patent hakkının geçici olarak askıya alınmasını talep etmişti. Teklife yüzden fazla ülke destek verirken ABD, Avrupa Birliği ve Japonya öneriye kesin surette karşı çıkmıştı. Perşembe akşamı DTÖ konseyinde öneri ele alınmış, ancak resmi bir sonuç çıkmamıştı. DTÖ’ye üye 164 ülkenin her birinin veto hakkı bulunuyor.

Almanya’da günlük vaka sayısı 33 bini geçti

Avrupa’nın pek çok ülkesinde ikinci dalga nedeniyle sert önlemler alınırken, 16 Aralık itibarıyla ülke genelinde kapanmaya giden Almanya’da da günlük vaka sayısındaki artış sürüyor. Salgınla mücadeleden sorumlu Robert Koch Enstitüsü verilerine göre, son 24 saat içinde ülkede 33 binden fazla yeni vaka kayıtlara geçti. Enstitü, bir önceki gün teknik aksaklıklardan dolayı verileri alınamayan Baden-Württemberg eyaletinde kaydedilen 3 bin 500 yeni vakanın da eklenmesiyle toplam günlük vaka sayısının 33 bin 777’ye ulaştığını kaydetti. Böylece Almanya’da günlük vaka sayısı ilk kez 30 bini aşmış oldu.

Eyaletler düzeyinde ise Almanya‘nın doğusunda yer alan Saksonya’nın verilerindeki artış dikkat çekiyor. Eyalette bir haftada 100 bin kişide kaydedilen yeni vaka sayısı 400’ü geçti. Eyaletin bazı bölgelerinde ise bu sayının 600’ü aştığı belirtiliyor. Almanya genelinde bu sayı 179.

dpa / SÖ, EC

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