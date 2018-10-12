 Af Örgütü: Suudi cezaevlerinde işkence ve cinsel taciz var | DÜNYA | DW | 21.11.2018

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DÜNYA

Af Örgütü: Suudi cezaevlerinde işkence ve cinsel taciz var

Uluslararası Af Örgütü, Suudi Arabistan’da mayıs ayından bu yana tutuklu bulunan insan hakları aktivistlerinin işkence ve cinsel tacize uğradığını açıkladı.

Amnesty international (picture-alliance/dpa/W.Kumm)

Suudi Arabistan’da mayıs ayında yapılan operasyonlarda tutuklanan ve aralarında kadınların da bulunduğu insan hakları aktivistlerinin, sorguları sırasında işkence ve cinsel tacize uğradığı iddia edildi. Uluslararası Af Örgütü üç farklı görgü tanığına dayandırarak yaptığı açıklamada, Kızıldeniz kıyısındaki Dahban cezaevinde tutulan aktivistlerin gözaltında kaldıkları süre içerisinde kendilerine elektrik verildiğini, kırbaçlandıklarını ve bu şiddetin kendilerini yürüyemeyecek ve ayakta tek başına duramayacak hale getirdiğini söylediklerini aktardı. Kadın bir aktivistin ise, kendisini sorguya çeken maskeli kişiler tarafından cinsel tacize uğradığı bildiriliyor.

Syrien Lynn Maalouf | Massenhinrichtungen (picture alliance/AP Photo/B. Hussein)

Lynn Maalouf

"İnsan hakları alanındaki korkunç ihlallerin göstergesi”

Uluslararası Af Örgütü Ortadoğu Araştırma Direktörü Lynn Maalouf, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Cemal Kaşıkçı'nın insafsızca öldürülmesinden sadece birkaç hafta sonra gelen bu şoke edici işkence ve cinsel taciz haberleri, doğrulandığı takdirde, Suudi makamların insan hakları alanındaki başka korkunç ihlalleri ortaya koyuyor" ifadesini kullandı. Maalouf, aktivistlerin yalnızca barışçıl bir şekilde fikirlerini söylemelerine rağmen "iğrenç fiziksel acı çekmek zorunda kaldıklarını" belirtti. Suudi yetkililerden, bu suçlamalara yönelik henüz bir açıklama gelmedi.

Suudi Arabistan Krallığı'nda kadınlara yönelik araç kullanma yasağının mayıs ayında kaldırılmasından kısa bir süre önce, bir grup insan hakları aktivisti gözaltına alınmış, aralarında özellikle kadın hakları savunucularının da bulunduğu aktivistlere, "kamusal güvenliği tehlikeye atma” ve "devlet düşmanlarını destekleme” suçlaması yöneltilmişti. Uluslararası Af Örgütü, aktivistlerin bir kısmının halen tutuklu olduğuna dikkati çekti.

Veliaht Prens'ten stratejik hamle

Mayıs ayındaki gözaltı dalgası, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, muhafazakar rakiplerini yumuşatmak için attığı bir adım olarak nitelendiriliyor. Öte yandan Veliaht Prens'in bu gözaltılar ile aktivistlere, değişiklikler ile ilgili kararları kendisinin tek başına aldığı mesajını verdiği yorumları yapılıyor. Uluslararası Af Örgütü'nün elindeki bilgilere göre, birçok aktivistin haklarında bir iddianame olmadan, hukuki destek almadan tutuklu olduğu bildiriliyor.

dpa,afp / AÜ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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