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Fotoğraf: Emilio Morenatti/AP/picture alliance
PolitikaUkrayna

Af Örgütü: Rusya savaş suçları işledi

2 saat önce

Uluslararası Af Örgütü, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında Rus birliklerince işlenen savaş suçlarını belgeleyen bir rapor hazırladı. Örgüt, sorumluların yargı önünde hesap vermesini talep etti.

https://www.dw.com/tr/af-%C3%B6rg%C3%BCt%C3%BC-rusya-sava%C5%9F-su%C3%A7lar%C4%B1-i%C5%9Fledi/a-61709332

Uluslararası Af Örgütü, Rus birliklerini Ukrayna'nın başkenti Kiev çevresindeki bölgelerde kapsamlı savaş suçları işlemekle suçladı. Bölgede keyfi infaz, yerleşim yerlerinin bombalanması ve işkenceyi de içeren savaş suçlarının belgelendiğini belirten Örgüt Genel Sekreteri Agnes Callamard, "Rus birlikleri tarafından işlendiğini belgelediğimiz suçlar arasında hukuk dışı saldırılar ve sivillere yönelik kasıtlı cinayetler de bulunuyor. Komuta zincirinin tepesi dahil tüm sorumluların adalet önüne çıkarılması hayati önem taşıyor" dedi.

Kiev yakınlarındaki sekiz kentte elde edilen kanıtlar ve görgü tanıkları ifadelerine dayandırılan raporda Buça'da yaşananlara geniş yer ayırıldı. Rus birliklerinin Nisan ayında Buça'dan çekilmesi sonrasında toplu mezarlara ve çoğu elleri arkadan bağlı olmak üzere sokakta yatar şekilde bulunan cesetlere işaret edilen raporda, Kiev bölge valisi Oleksandr Pavlyuk'un verilerine göre bölgede 1235 sivile ait cesede rastlandığı kaydedildi.

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard
Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes CallamardFotoğraf: Claudio Bresciani/TT News Agency/picture alliance

Sivil yerleşimlere bombardıman

Af Örgütü, Buça'da 43 yaşındaki satış müdürü Yevhen Petraşenko'nun ölümünün ayrıntılarını da aktardı. Eşi ve çocukları bodrum katında saklanırken mutfakta bulunan Petraşenko'nun ateş açılarak vurulduğu, Rus askerlerinin izin vermesi üzerine eve giren eşinin Petraşenko'nun cesediyle karşılaştığı belirtildi. Raporda eşi Tatiana'nın yaşananlarla ilgili, "Yevhen mutfakta yerde yatıyordu, ölmüştü. Sırtından, ciğerlerinin yakınından vurulmuştu. Avluda sığ bir mezara gömme imkanı bulana kadar, 10 Mart'a kadar cesedi evde kaldı" ifadelerine yer verildi.

Raporda, Petraşenko'nun komşusu, 44 yaşındaki inşaat işçisi Leonid Bodnarçuk'un da merdivenlerden çıktığı sırada Rus askerlerinin merdiven boşluğuna el bombası atması sonucu öldüğü belirtiliyor.

"Özel timlerin kullandığı kartuşlara rastlandı"

Af Örgütü raporunda Buça'daki infazların, bazı Rus özel timlerince kullanılan özel silahlarla gerçekleştirildiği, cinayet mahallinde 7N12 tipi zırh delici özelliğe sahip mermilerin bulunduğu 9x39 milimetrelik kartuşlar ele geçirildiği kaydedildi.

Buça'da bir cenaze töreni
Buça'da bir cenaze töreniFotoğraf: Metin Aktas/AA/picture alliance

Raporda rastgele bombardımanlar sonucu sekiz binanın yıkıldığı ve en az 40 sivilin öldüğü Borodyanka kentinde yaşananlara da yer verildi. Kentte yaşayan Vasil Yaroşenko, garajda bulunduğu sırada içinde bulunduğu çok katlı binaya bir bombanın isabet ettiğini belirterek "Binada kocaman bir delik açıldığını gördüm. Ölenler arasında eşim Halina da vardı. Kırk yıldır yaşadığımız evin kapısında dururkenki hali hala gözlerimin önünden gitmiyor" ifadelerini kullandı. Raporda Borodyanka'da bir semtin toptan yerle bir edildiği ve binlerce kişinin evsiz kaldığı kaydedildi.

Af Örgütü Genel Sekreteri Callamard, "Sevdiklerini korkunç saldırılarda kaybeden ailelerle buluştuk. Rus işgali onların hayatını ebediyen değiştirdi. Onların adalet talebini destekliyor; Ukrayna makamlarını, Uluslararası Ceza Mahkemesini ve diğerlerini, gelecekteki savaş suçu soruşturmalarını desteklemek üzere kanıtları muhafaza etmeye çağırıyoruz" dedi.

AP/BK,TY

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