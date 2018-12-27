 Af Örgütü: BAE Yemen′de silah dağıtıyor | DÜNYA | DW | 06.02.2019

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DÜNYA

Af Örgütü: BAE Yemen'de silah dağıtıyor

Uluslararası Af Örgütü, Birleşik Arap Emirlikleri’ni Batılı ülkelerden satın aldığı silahları Yemen’de “kimseye hesap vermeyen ve savaş suçu işledikleri bilinen milis kuvvetlerine” dağıtmakla suçladı.

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Uluslararası Af Örgütü, Yemen'de İran destekli Husilere karşı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon kapsamında savaşan milislere Batı menşeli silahların Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden sevk edildiğini iddia etti. Örgütten Çarşamba günü yapılan açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait kuvvetler, kimseye hesap vermeyen ve savaş suçu işledikleri bilinen Yemen'deki milislere Batılı ve diğer ülkelerden satın aldıkları milyarlarca dolar değerindeki silahları dağıtıyor” suçlamasında bulundu.

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Yemen'de savaşan taraflar Hudeyde'deki bir BM gemisinde bir araya geldi. Tarafların geçen yıl varılan ateşkes anlaşmasına yönelik adımları ele aldıkları belirtildi. (03.02.2019)

Alman çocuklara yardım örgütü SOS Kinderdörfer, Suudi Arabistan'ı Yemen'deki cephelerde Sudanlı çocukları asker olarak kullanarak savaştırmakla suçladı. (16.01.2019)

BM Dünya Gıda Programı, iç savaşın yaşandığı Yemen'de Aralık ayında 9,5 milyon kişiye gıda malzemesi ulaştırdı. 10 milyon kişiye erişmeyi amaçlayan kuruluş hedefine yaklaştığını açıkladı. (15.01.2019)

Araştırmacı Gazetecilik İçin Arap Muhabirler (ARIJ) Deutsche Welle için Yemen’de kullanılan silahların hangi ülkelerden geldiğini araştırdı. Sonuç: Silahların büyük bölümü Avrupa şirketleri tarafından üretiliyor. (30.11.2018)

Aralarında BAE’nin de bulunduğu Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan koalisyon tarafından desteklenen milis kuvvetlerinin çoğalmasının "Yemen'deki insani durumu daha da kötüleştirdiğini” ifade eden Af Örgütü'nün silah kontrolü ve insan hakları konularındaki araştırmacısı Patrick Wilcken, 2015 yılından bu yana devam eden savaş nedeniyle şu ana kadar binlerce insanın öldüğünü ve milyonlarca sivilin de açlık tehdidiyle yaşadığını belirtti.

Wilcken, Araştırmacı Gazetecilik İçin Arap Muhabirler (ARIJ) adlı gazeteci grubunun raporlarına atıfta bulunarak ABD ve İngiltere menşeli silahların El Kaide ile IŞİD'in eline geçtiğini de belirtti. 

Af Örgütü ayrıca, Yemen'de savaşan taraflara silah yardımı yapan ülkelere, bu silahların insan haklarını ihlal edecek şekilde kullanılmayacağına dair "ciddi bir risk kalmayana kadar” silah satışının durdurulması yönünde çağrıda bulundu.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan koalisyon merkezi hükümeti desteklerken yerel unsurlara da yardım ediyor. İran ise Şii Husilere destek veriyor.

Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan koalisyona silah ve istihbarat konusunda destek veren Batılı ülkeler, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından Yemen’deki savaşın bitirilmesi için baskı yapmaya başlamıştı.

rtr,AP/DÇÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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