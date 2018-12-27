Af Örgütü: BAE Yemen'de silah dağıtıyor

Uluslararası Af Örgütü, Yemen'de İran destekli Husilere karşı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon kapsamında savaşan milislere Batı menşeli silahların Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden sevk edildiğini iddia etti. Örgütten Çarşamba günü yapılan açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait kuvvetler, kimseye hesap vermeyen ve savaş suçu işledikleri bilinen Yemen'deki milislere Batılı ve diğer ülkelerden satın aldıkları milyarlarca dolar değerindeki silahları dağıtıyor” suçlamasında bulundu.

Aralarında BAE’nin de bulunduğu Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan koalisyon tarafından desteklenen milis kuvvetlerinin çoğalmasının "Yemen'deki insani durumu daha da kötüleştirdiğini” ifade eden Af Örgütü'nün silah kontrolü ve insan hakları konularındaki araştırmacısı Patrick Wilcken, 2015 yılından bu yana devam eden savaş nedeniyle şu ana kadar binlerce insanın öldüğünü ve milyonlarca sivilin de açlık tehdidiyle yaşadığını belirtti.

Wilcken, Araştırmacı Gazetecilik İçin Arap Muhabirler (ARIJ) adlı gazeteci grubunun raporlarına atıfta bulunarak ABD ve İngiltere menşeli silahların El Kaide ile IŞİD'in eline geçtiğini de belirtti.

Af Örgütü ayrıca, Yemen'de savaşan taraflara silah yardımı yapan ülkelere, bu silahların insan haklarını ihlal edecek şekilde kullanılmayacağına dair "ciddi bir risk kalmayana kadar” silah satışının durdurulması yönünde çağrıda bulundu.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan koalisyon merkezi hükümeti desteklerken yerel unsurlara da yardım ediyor. İran ise Şii Husilere destek veriyor.

Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan koalisyona silah ve istihbarat konusunda destek veren Batılı ülkeler, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından Yemen’deki savaşın bitirilmesi için baskı yapmaya başlamıştı.

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