Adli Tıp'ta Narin'in boğularak öldürüldüğü bulgusu

İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca yapılan incelemede Narin Güran cinayetine ilişkin önemli bir bulgu elde edildiği bildirildi.

Kurum'da yapılan incelemede 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de cesedi bulunan Narin'in boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Narin'in amcası Salim Güran tarafından boğulduğu, bu sırada Narin'in ağzından amcanın eline geçen sıvının aracın direksiyonuna ve koltuğa bulaştığı tahmin ediliyor. Ancak bunlar yapılan incelemeden yapılan ilk tespitler, Kurum nihai raporunu henüz tamamlamadı.

Narin'in bedenine Adli Tıp Kurumu Diyarbakır Grup Başkanlığı'nda otopsi yapılmış ve 91 örnek alınmıştı. Doku örneklerinin bir kısmı, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

Cinayet soruşturması Diyarbakır'da sürüyor

Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma da Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin'in akrabaları İ.K. ve Ş.K, sevk edildikleri adliyede savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Yenge Hediye G.'nin ise sevkedildiği mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde, 21 Ağustos günü Kur'an kursuna gitmek için evinden ayrılan 8 yaşındaki Narin Güran'dan bir daha haber alınamamış, ailesinin ihbarıyla arama çalışmaları başlatılmıştı.

Narin, arama çalışmalarının 19'uncu gününde 8 Eylül'de saat 08.45 sıralarında Tavşantepe Mahallesi'ne iki kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde, çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş halde ölü olarak bulunmuştu.

Narin'in cinayeti soruşturmasında şimdiye kadar aralarında annesi, ağabeyi, amcaları ve akrabalarının da bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

DW / AU,HS,ET

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