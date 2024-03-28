Adana muhalif çizgisini koruyacak mı?

Türkiye'nin nüfus açısından en büyük yedinci kenti Adana'da 31 Mart yerel seçimleri nedeniyle hareketli günler yaşanıyor. Kent, başta CHP'nin adayı ve mevcut Başkan Zeydan Karalar, AKP'nin adayı Fatih Mehmet Kocaispir ve İYİ Parti adayı Ayyüce Türkeş Taş olmak üzere birçok adayın pankartlarıyla çevrelenmiş durumda.

AKP'nin artık kazanmak istediği Adana'ya Mart ayında çok sayıda bakan çıkartma yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kenti ziyaret etti.

Adana'da son üç yerel seçimde zafer muhalefetin belediye başkan adaylarının oldu. Kentte 2009'da Aytaç Durak ve 2014'te Hüseyin Sözlü MHP'den belediye başkan seçildi. Ancak Hüseyin Sözlü'nün 2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı olması nedeniyle başkanlığı kaybetti. İYİ Parti'nin de destek verdiği Zeydan Karalar, yüzde 53,6 oy oranıyla belediye başkanı oldu. Sözlü ise yüzde 42,8 oranında oy alabildi. Karalar, rakibine yaklaşık 122 bin oy fark attı.

Adana seçim afişleriyle donatılmış durumda Fotoğraf: Alican Uludag/DW

Bu yerel seçimlerde DEM Parti ve İYİ Parti de kendi adaylarını çıkardı. Ayyüce Türkeş Taş İYİ Parti'nin, Mahfuz Güleryüz ve Arife Çınar, DEM'in adayları oldu. 31 Mart seçimlerinde yeniden aday gösterilmeyen CHP'li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de İYİ Parti'den aday oldu. Yine CHP'den seçimi kazanan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay aday gösterilmeyince İYİ Parti'nin adayı oldu. Özellikle Seyhan'da CHP'nin seçimi kazanmasının riski girdiği belirtiliyor.

Ekonomik kriz, işsizlik ve trafik en büyük sorunlar

Adana'da, Türkiye'nin diğer bir çok ilinde olduğu gibi, yerel seçim kampanyaları genel seçim havasında geçiyor. DW Türkçe'ye konuşan kentin deneyimli gazetecilerinden Ali Pekmezci, insanların ekonomik sorunlarının arttığına, emeklilerin geçinemediğina dikkat çekerek ekonomik kriz, işsizlik ve trafik yoğunluğunun kentin en önemli sorunları olduğunu ifade ediyor. Pekmezci, "Cumhur ittifakı adaylarının bu konuda çok talep ve yakınmalarla karşılaştığını görüyorum" diyor.

AKP'nin adayının Yüreğir Belediye Başkanlığından geldiğini ve deneyimli olduğunu söyleyen Pekmezci, buna karşılık Adana'nın muhalif duruşuna işaret ediyor. Son üç seçimde muhalefet adaylarının seçimi kazandığını anımsatan Pekmezci, "Hüseyin Sözlü MHP'den seçilmişti. Ancak 2019'da Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olunca kaybetti. Zeydan Karalar kazandı" diyor.

Karalar'ın ilk üç yılının başarılı olamadığını savunan Pekmezci, "Borçlardan yakındı, belediyedeki ekipleri değiştirmekle uğraştı. Ancak son bir yıl içinde alt geçit düzenlemeleri, asfalt yapımı gibi halka dokunan hizmetler yaptı. Son bir yılda toparladı" görüşünde. Adana'nın hak ettiği değeri görmediğini, kentin Kayseri, Konya ve Gaziantep gibi yeterli yatırım almadığını ifade eden Pekmezci, "Adana şu an kebap ve şalgamıyla övünüyor. Ancak bu çağda kentin farklı konularla gündeme gelmesi gerekiyor. Geçmişte bu kent sanatçılar, edebiyatçılar, şairler yetiştirmiş. Son dönemde üretim noksanlığı bir kısır döngüye dönüştü" ifadelerini kullanıyor.

Zeydan Karalar'ın yeniden seçimi alabileceğini belirten Pekmezçi, farkın şu an çok az olduğunu düşünüyor.

Kentteki meslek örgütü yöneticileri ise seçimlerin sonuçlarına ilişkin görüşlerini paylaşmaktan kaçınıyor. Adana Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Niyazi Göger, esnaflar birçok çok sorunları olduğunu belirterek "Başta kayıtdışılığın önlenmesini istiyoruz. Çünkü kayıt dışı çalışanlar vergi vermiyor. Bu da diğer esnafları olumsuz etkiliyor" diyor. Göger, toplu taşıma sektörünün de sorunlarının çözülmesini istiyor.

Karalar: Gelirimiz borcun 4 katı oldu

DW Türkçe'nin sorularını yazılı olarak yanıtlayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise seçimi kazanacağından emin. Belediyeyi çok kötü koşullarda aldıklarını savunan Karalar, o süreçte borcun gelirin dört katı olduğu, maaşları ödeyemez, mazot alamaz, hizmet edemez durumda olduklarını söylüyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Fotoğraf: Alican Uludag/DW

Karalar, "Pandemiye, depremlere ve ağır ekonomik krizlere rağmen, uyguladığımız mali disiplin ve bize has yönetim anlayışıyla adeta bir mali mucize gerçekleştirdik ve borcu gelirinin 4 katı olan Adana Büyükşehir Belediyesini, geliri borcunun dört katı haline getirdik. Böylece devasa işlerin borçsuz hayata geçirilebildiği bir yapı oluşturduk. Üstelik bu başarıyı iki yıl süren pandemi, 6 Şubat depremleri ve ağır ekonomik krize rağmen gerçekleştirdik" diyor.

Geriye kalan dönemde üç alt geçit, beş bulvar yapımı, 440 kilometre asbestli boru değişimi, 2 bin 340 kilometre su isale hattı, 3 milyon tona yakın asfalt dökümü, 321 iş makinesi ve 111 otobüs alımı yaptıklarını anlatan Karalar, arıtmalar, kütüphaneler, yurtlar, kreşler, mahalle merkezleri, Kadın Akademisi, Niyet Akademi, Payhane, mahalle merkezlerini hayata geçirdiklerini söylüyor.

Yeni dönemdeki projelerini de anlatan Karalar, "Önümüzdeki dönemde 8 alt geçit daha yapacağız. Ayrıca hafif raylı sistem üniversiteye kadar uzatılacak ve bir de tramvay yapılacak. Nostaljik tramvayın, yeni yolların ve köprülerin de bunlara eklenmesiyle trafik sorununun azalmasını amaçlıyoruz" diyor. Karalar, mali olanaklar çerçevesinde emeklilere ve öğrencilere de sosyal destek vereceklerini kaydediyor.

İYİ Parti'nin adayı Alparslan Türkeş'in kızı

İYİ Parti'nin adayı Ayyüce Türkeş Taş, MHP eski Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kızı. DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Taş, Adana için "Parmakla gösterilen, üreten, emekçisine, sanatçısına, iş insanına, esnafına, çiftçisine değer veren, her kesimin hak ettiği gibi; huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşadığı parlayan bir Adana yaratmak hedefimiz" diyor.

Adana'nın kronik sorunlarının başında ulaşım geldiğini belirten Taş, bu sorunu çözmek için şunları yapacağını söylüyor. Taş, "İnönü Bulvarı Çamlıyol bitimi ile Cumhuriyet Mahallesi tren yolu geçişi için alt ve üst geçitler yaparak trafiği rahatlatacağız. Çukurovamızda hafif raylı sistem ağını genişleterek trafik problemini çözeceğiz" diyor.

İYİ Parti'nin başkan adayı Ayyüce Türkeş Taş esnafla birlikte Fotoğraf: Alican Uludag/DW

Adana'nın diğer önemli sorunu çevre-şehir temizliği olduğunu ifade eden Taş, kentin ciddi bir çevre ve atık sorunu yaşadığını kaydediyor. Taş da seçilirse kadınlar, çocuklar, engelliler, yaşlılar ve yoksullara destek vereceklerini belirtiyor.

Peki İYİ Parti'nin aday çıkarması AKP karşısında Zeydan Karalar'ın kaybetmesine neden olur mu?

Ayyüce Türkeş Taş, bu soruya "Siyasi partiler iktidar olmak için kurulur ve faaliyet gösterirler. Türkiye'nin olağanüstü şartlarında bazı ittifaklar yapıldı. Ancak sonuçları herkesin bildiği gibi. Biz hür ve müstakil olarak seçime girme kararı verdik. Amacımız yerelde iktidar olmak. Başka partilerin durumu bir rakip olarak bizi ilgilendirir. Biz bu seçimi kazanmayı düşünüyoruz. Tek amacımız bu" yanıtını verdi.

DEM Parti'nin Adana adayları ne diyor?

DEM Parti Adana Eş Başkan Adayı Mahfuz Güleryüz de Adana'nın bütün dinamiklerinin oylarına talip olduklarını belirterek "Adana yerel yönetim anlamında en kötü yönetilen kentlerden. Adana büyük bir köy. Kente yazık edilmiş. Bu iki kötü yönetim anlayışına mahkum edilmiş" diyor.

DEM Parti Adana Eş Başkan Adayı Mahfuz Güleryüz Fotoğraf: Alican Uludag/DW

DEM ve İYİ Parti'nin bu seçimlerde aday çıkarmasının Zeydan Karalar'ı olumsuz etkileyeceği yorumlarının anımsatılması üzerine ise Güleryüz, "Kimin işi zor, kimin kişi kolay çok da umursadığımız bir şey değil. Bu kentin belediyecilik anlayışında bir dönüşümün olmadığını gördük. Ne AKP ne CHP'nni yönetim anlayışını tasvip ediyoruz. Kitlemiz, algı operasyonlarına kulaklarını tıkayarak DEM'e oy vermeli" diye konuşuyor.

Adana'dan çıkan 14 Mayıs seçim sonuçları

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 707 bin oy alarak yüzde 50,89 oy oranı çıkardı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 610 bin oyla yüzde 43,93 oyda kaldı. Milletvekilliği seçiminde ise Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı 7'şer, DEM Parti ise 171 bin oyla bir milletvekili kazandı. Ancak Cumhur İttifakı, yüzde 44 oy oranıyla Millet İttifakı'na 5 puan fark attı. İYİ Parti ve Yeşil Sol Parti'nin (DEM Parti) kentte yaklaşık yüzde 10'ar bir oyu var.

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