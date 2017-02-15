 Adalet Divanı Ermenistan′ın iddialarını dinledi | DÜNYA | DW | 14.10.2021

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DÜNYA

Adalet Divanı Ermenistan'ın iddialarını dinledi

Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan'ın insan hakları ihlallerinde bulunduğu suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan davada Ermenistan tarafının iddiaları dinlendi.

Dağlık Karabağ'da bir Azeri sınır muhafız askeri

Dağlık Karabağ'da bir Azeri sınır muhafız askeri

Ermenistan'ın, Dağlık Karabağ savaşı sırasında Azerbaycan'ın insan hakları ihlallerinde bulunduğu iddiasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan davada bugün ilk sözlü duruşma yapıldı. Lahey'deki mahkeme, düzenlenen açık celsede Ermenistan tarafının iddialarını dinledi.

Ermenistan avukatları, duruşmada Azerbaycan'ın Ermenilere yönelik şiddet, nefret ve ırkçılıktan sorumlu olduğu iddiasını dile getirerek mahkemeden "şiddet ve nefret döngüsünü sona erdirmek için" Azerbaycan'a karşı acil tedbirler almasını istedi. Azeri makamlarınca faillerin eylemlerine imkân sağlandığı, teşvik edildikleri ve yüceltildikleri ileri sürüldü.

Ermenistan Azerbaycan’ı Ermenilere yönelik infazlar ve ayrımcılıkla suçluyor ve bu eylemlerin Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin ihlali olduğunu savunuyor. Erivan'ın iddialarına göre Ermeni savaş esirlerine Azeri askerlerince işkence yapıldı, bazıları öldürüldü ve naaşlarına saygısızlık edildi. Ayrıca esirlerin uluslararası sözleşmelere rağmen serbest bırakılmadıkları, kültürel ve dini yerlerin tahrip edildiği iddia ediliyor.

Azerbaycan da dinlenecek

Uluslararası Adalet Divanı bugünkü sözlü duruşmada Azerbaycan tarafını da dinleyecek, yarın da her iki tarafın söz aldığı bir duruşma daha yapılacak. Uluslararası Adalet Divanı'nda Azerbaycan'ın Ermenistan'ı dava ettiği bir başka dosya daha bulunuyor. O davanın görülmesine de gelecek hafta başlanacak.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 27 Eylül - 9 Kasım 2020 tarihlerinde Dağlık Karabağ'da meydana gelen savaşta 6 bin 500'den fazla insan öldü. Azerbaycan 1990'ların başında kaybettiği toprakların büyük bölümünü Türkiye'nin de desteğiyle geri almayı başardı.

dpa / EC, JD

©Deutsche Welle Türkçe

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