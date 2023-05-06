Adalet Bakanlığı: İmralı'ya teknik ekip gitti

Adalet Bakanlığı iktidarın PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşmek üzere İmralı’ya bir yargı mensubunu gönderdiği iddialarını yalanladı. Bakanlık adaya "teknik ekibin" gittiğini duyurdu.

Adalet Bakanlığı iktidarın PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'ya bir yargı mensubunu gönderdiği iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Bakanlık, açıklamasında İmralı Jandarma Ada Güvenlik Komutanlığı tarafından kullanılan hizmet binaları ve tesislerinin çatılarında 5-7 Şubat tarihlerinde meydana gelen fırtına nedeniyle hasar oluştuğunu ve bina içine su aktığını, bu hasarın incelenmesi amacıyla İmralı için teknik bir ekibin görevlendirildiğini belirtti.

Açıklamada, "Sadece İmralı Jandarma Ada Güvenlik Komutanlığı tarafından kullanılmakta olan hizmet binaları ve kolaylık tesislerinde inceleme yapılmış olup, hükümlülerin barındırıldığı cezaevi bölümünde hiçbir inceleme ve denetim yapılmamıştır" denildi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da CNN Türk'e yaptığı açıklamada, PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşülmediğini söyleyerek İmralı'ya sadece teknik bir ekibin gittiğini ifade etmişti.

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 25 Nisan'da Yeni Yaşam Gazetesi'nin, "Gazeteci Amed Dicle: Doğrudan ilk defa size söylüyorum, iktidar İmralı ile görüştü ama istediği sonucu alamadı" tweetini paylaşarak, "Erdoğan, İmralı'ya heyet gönderip ne istemiş olabilir sizce? İstediğini alamayınca yine hepimizi "terörle" iş birliği yapmakla suçlamaya başladı anlaşılan. Bu ikiyüzlülüğün takdirini size bırakıyorum" yorumunu yapmıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bu hafta yaptığı açıklamada, hükümetin seçim öncesi "İmralı’ya adam gönderip yardım istediğini" öne sürmüş, bu kişinin yargı mensubu olduğunu savunmuştu.

DW / HT,SÖ

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