Adalet Bakanı'ndan "Narin" açıklaması: Bir kişi gözaltında

Adalet Bakanı Tunç, Diyarbakır'da kaybolan sekiz yaşındaki Narin ile ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında bir kişinin gözaltında olduğunu bildirdi. Daha önce İl Jandarma Komutanı, "Sonuca çok yakınız" demişti.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan sekiz yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sekizinci gününde devam ederken olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, akşam saatlerinde X hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdürüldüğünü belirterek "Soruşturma kapsamında şu anda 1 kişi gözaltındadır. Olayın açıklığa kavuşturulması için her ayrıntı dikkatle incelenmekte olup, titizlikle sürdürülen soruşturmada ifade alma işlemleri de devam etmektedir" bilgisini paylaştı.

Daha önce Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım açıklamalarda bulunarak, olayda 8'i şüpheli, 58 tanık olmak üzere 66 kişinin ifadesine başvurulduğunu belirtmiş, "Şu anda çember çok daraldı. Yer altı görüntüleme cihazlarına kadar imkanlar buraya yağdırıldı. Bu kızımıza sağ salim ulaşmak niyetindeyiz. Burası köyün içerisinde kurduğumuz hareket merkezi. Buradaki uzman arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kısa bir süre sonra Narin’in müjdesini buradan vermek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

21 Ağustos'ta kaybolan sekiz yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor. Fotoğraf: DHA

Arama çalışmaları bin 710 kişiyle devam ediyor

Şu ana kadar Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığında bin 30, AFAD’dan 240, İl emniyet müdürlüğünden 54, itfaiyeden 25, büyükşehir ve ilçe belediyeleri, Dicle Üniversitesi ve gönüllüler olmak üzere toplam bin 710 kişinin Narin'i arama çalışmalarına devam ettiğini belirten Yıldırım, "Dokuz köpek unsuru, 115 araç, 2 helikopter, 38 drone faaliyeti takviyesi yapılmaktadır. Karadan 55 kilometre karelik alan ile jandarma su altı arama kurtarma ekipleri, Dicle Üniversitesi, AFAD dalgıçlarından toplam 24 personel, 5 dere, 3 gölet, 18 su kuyusu, 24 kilometrelik su kuyusu aranmıştır. Şu ana kadar 12 bin 565 araç, 32 bin 952 şahsın sorgulaması yapılmıştır. 44 jandarma 3’ü polis bölgesi olmak üzere 22’si metruk toplam 47 binada arama icra edilmiştir" bilgilerini paylaştı.

Narin Güran'ın kaybolduğu Diyarbakır Bağlar'daki Tavşantepe Mahallesi Fotoğraf: Hozan Adar/DW

"Sonuca çok yakınız"

Yaptıkları çalışmalar sonucu ellerinde deliller olduğunu belirten Yıldırım, "Dakika dakika Narin'in köydeki hareketlerini, faaliyetlerini kayıt altına aldık. Elimizdeki deliller üzerinde ilerliyoruz sonuca çok yakınız. En kısa sürede Narin’e ulaşacağız. Şu anda sizlere açıklayamayacağım bütün ihtimalleri değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kur'an kursu sonrasında eve dönmemişti

21 Ağustos'ta Kur'an kursuna giden Narin Güran'ın kurs çıkışı evine dönmemesi üzerine aile ve köylülerce yapılan aramalardan sonuç alınamayınca aile akşam saatlerinde jandarma karakoluna giderek kayıp ihbarında bulunmuştu. Narin'in kaybolmadan önce okul kameralarına yansıyan, saat 15.15'e ait son görüntülerinde dört arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp evine doğru gittiği yer almıştı.

DW/BK,TY,HT

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