Adalet Bakanı Gül’den Öcalan açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mayıs ayında iki kez avukatlarıyla görüşmesine izin verilen PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili bir soruya, görüşmelerin çözüm süreci ya da İstanbul seçimleriyle ilgisi bulunmadığı yanıtını verdi.

Öcalan ile avukatlarının sekiz yıllık aradan sonra 2 Mayıs tarihinde yaptıkları ilk görüşme 6 Mayıs'ta kamuoyuna duyurulmuş, Bakan Gül 16 Mayıs'ta yaptığı açıklamada Öcalan'ın görüş yasağının kaldırıldığını bildirmiş ve avukatlar 22 Mayıs'ta yeniden Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirmişti.

Bakan Gül gazetecilere yaptığı açıklamada Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesinin çözüm süresiyle ilgisi olmadığını belirterek "Çözüm süreci diye bir değerlendirme yapılması doğru değil. İstanbul seçimiyle de alakası yok. Mahkeme kararıyla görüşmeye ilişkin hukuki engel kalkmış oldu. Bu çerçevede yapılan bir görüşme, ziyarettir" diye konuştu.

Gül, görüşmelerin periyodik hale getirilip getirilmeyeceği sorusuna, "Bunu, cezaevinin durumu ve hukukun gerektirdiği ölçüler takdir edecektir" diye cevap verdi.

8 yıl sonra ilk görüşme

Öcalan 2 Mayıs'taki görüşme sonrası avukatları aracılığıyla gönderdiği mesajında açlık grevlerinin sona erdirilmesi, şiddet yerine yumuşak güç kullanımı ve Suriye'de Türkiye'nin hassasiyetlerine duyarlı olunması mesajları vermişti.

Öcalan'ın avukatlarının 22 Mayıs tarihinde İmralı'ya giderek kendisi ile ikinci kez görüştüğü bildirilmişti.

Türkiye'nin, Avrupa Birliği'nin ve NATO'nun terör örgütleri listesinde yer alan PKK'nın lideri olan Öcalan, 15 Şubat 1999 tarihinde Kenya'da yakalanmıştı. 71 yaşındaki Öcalan, İmralı adasındaki hapishanede ömürboyu hapis cezasını çekiyor.

DHA, DW/SSB, BK

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