Esad'ın devrilmesinin ardından binlerce kişinin akın ettiği, "insan mezbahası" olarak anılan Sednaya Cezaevi'nde aramalar sonlandırıldı, çok sayıda kişi ise hâlâ kayıp.

Suriye'de muhalif güçlerin Pazar sabahı Şam'a girmesi ve ardından Beşar Esad rejiminin düştüğünün açıklanmasının ardından binlerce Suriyeli, rejim karşıtlarının hapsedildiği yaklaşık 150 bin kapasiteli askeri Sednaya Cezaevi'ne koştu. Cezaevindeki yakınlarına kavuşmak isteyenler yollarda kuyruk oluşturdu. Bazıları binanın bulunduğu tepeye ulaşmak için saatlerce yürüdü, kimileri de binayı çevreleyen kum barikatların üzerinden tırmandı.

Kameralara yansıyan cezaevinin içi ve özgürlüğüne kavuşanların durumu, "insan mezbahası" olarak adlandırılan cezaevi kompleksindeki koşulları gözler önüne serdi.

Cezaevine koşan kayıp yakınları ise hayal kırıklığına uğradı.

Kayıp yakınları ise hayal kırıklığına uğradı Fotoğraf: Hussein Malla/dpa/picture alliance

Yıllardır cezaevinden haber alamadıkları ya da izini kaybettikleri yakınlarının Sednaya'da olabileceği umuduyla cezaevine giden bir çok kişi, bazı mahkumların yerin altında kilitli, gizli odalarda tutulduklarını düşünüyordu. Ancak cezaevini boşaltma operasyonuna katılan Beyaz Baretliler, köpeklerin de yardımı ile beş ekibin tüm kompleksi taradığını ve tüm çabalara rağmen gizli ya da kilitli alan tespit edilemediğini duyurdu. Beyaz Baretliler, bununla birlikte rejimin kayıp kurbanlarını aramaya devam edeceklerini söylediler.

Esad ailesinin acımasızlığının simgesi Sednaya Cezaevi, Esad ailesinin on yıllardır süren iktidarının acımasızlığının bir simgesi. Göreve geldiği 2000 yılında ölen babası Hafız Esad'dan muhaliflerin kapatıldığı bu cezaevini devralan Beşar Esad, karşıtlarını babası gibi bu cezaevine kapatma ve işkence uygulama geleneğini sürdürdü.

Sednaya Cezaevi 150 bin kişi kapasiteli dev bir kompleks Fotoğraf: CNES/Astrium/Google Earth/AFP

Esad'ı deviren muhalifler, Şam'daki bir hastanede de işkence izleri taşıyan yaklaşık 40 ceset bulduklarını iddia etti. Fransız haber ajansına konuşan muhalif savaşçı Muhammed el Hac, korkunç durumdaki cesetlerin yakınları tarafından teşhisi için Şam'daki başka bir hastaneye götürüldüğünü anlattı. Sednaya Cezaevi Tutukluları ve Kayıpları Derneği bu cesetlerin Sednaya mahkumlarına ait olduğunu düşünüyor.

İslamcı grup Heyet Tahrir El Şam (HTŞ) örgütü de devlet işkencesine karışan eski Suriyeli subay ve yetkililerin isimlerini bir listede topladıklarını ve savaş suçlusu olarak yargılanmalarını sağlayacaklarını söylüyor. HTŞ lideri Ebu Muhammed el Colani (gerçek adı Ahmed el-Şara) da "Savaş suçlarına karışmış üst düzey ordu ve güvenlik görevlileri hakkında bilgi veren herkese ödül vereceğiz" dedi.

Sednaya Cezaevi'nde tutuklu ya da mahkum kalmadığı belirtilyor Fotoğraf: Hussein Malla/dpa/picture alliance

Suriye İnsan Hakları Ağı'na göre, iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Suriye'de 15 binden fazla kişi işkence sonucu öldürüldü. Vakaların yüzde 98'inden Esad rejimi sorumlu olmakla birlikte onlarca vakadan da HTŞ ve diğer milis güçlerin sorumlu olduğu belirtiliyor. İnsan Hakları Ağı'nın 2022 yılında yaptığı bir tahmine göre, iç savaşın başlamasından bu yana 110 bini aşkın kişi hükümet güçleri tarafından kaybedildi.

AFP,dpa,Reuters/HS,TY

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