 AB’ye seyahat kısıtlamaları iki hafta daha uzatılıyor | AVRUPA | DW | 05.06.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

AB’ye seyahat kısıtlamaları iki hafta daha uzatılıyor

Avrupa Birliği içindeki seyahat kısıtlamaları bu ay sonuna kadar tümüyle kaldırılıyor. Türkiye gibi AB üyesi olmayan ülkelerden gelenlere yönelik seyahat kısıtlamaları ise temmuz başına kadar sürecek.

default

Avrupa Birliği’ne (AB) birliğe üye olmayan ülkelerden seyahate yönelik kısıtlamalar temmuz ayı başına kadar uzatılacağı belirtildi. AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson, üye ülkelerin içişleri bakanlarıyla yaptıkları istişarelerde, bakanların hemen hemen tamamının seyahat kısıtlamalarının iki hafta daha uzatılmasından yana görüş bildirdiğini ifade etti.

Temmuz ayından itibaren ise kısıtlamanın Avrupa ülkeleri arasındaki koordinasyon sonucunda kademeli olarak kaldırılabileceği belirtildi. Kısıtlamanın kaldırılmasına ilişkin tavsiye rehberinin AB Komisyonu tarafından hazırlanacağı kaydedildi.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, AB dışından gelenlere ilişkin temmuz ayından itibaren yeni bir düzenlemeye gidileceğini ifade etti. Bakan, gelinen ülkedeki salgın tablosuna göre ülke bazında bir düzenleme yapılacağını söyledi. Seehofer Brezilya, ABD, Rusya gibi birçok ülkede halen yüksek sayıda koronavirüs vakası kaydedildiğine dikkat çekti. AB Komisyonu'nun gelecek hafta konuyu ele alacağı belirtiliyor.

Horst Seehofer (CSU) Bundesminister für Inneres

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer

Mart ayı ortasında İrlanda dışında tüm AB üyesi devletler ve Birliğe üye olmayan İsviçre, Norveç, Lichtenstein ve İzlanda, ilk etapta aciliyeti bulunmayan seyahatlerin kısıtlanması yönünde karar almıştı. Daha önce iki kere uzatılan bu kısıtlamanın süresi 15 Haziran'da doluyordu.

"Avrupa içindeki seyahat kısıtlaması tamamen kalkıyor"

Avrupa içindeki sınır kontrollerinin bu ay içinde aşamalı olarak tümüyle kaldırılması planlanıyor. Almanya’nın AB ülkeleriyle sınır kontrollerini 15 Haziran’a kadar kaldırmak için çalışacağını söyleyen Seehofer, birçok AB ülkesinin yanı sıra Schengen Bölgesi'ndeki İsviçre'nin de bu yönde hazırlıkları olduğunu kaydetti. Üye devletlerin yalnızca bir bölümünün kontrollerin süresini haziran ayı sonuna kadar uzatmayı planladığını belirten Seehofer, bu kontrollerin de bitirilmesiyle Avrupa’nın tamamında sınır kontrollerinin sona ermiş olacağına dikkat çekti. Alman İçişleri Bakanı, Birlik içinde tam seyahat özgürlüğüne geri dönülmesiyle gidilen ülkelerde karantina uygulamasının da biteceğini söyledi.

dpa, Reuters, AFP / SÖ, EC

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Almanya Avrupa ülkelerine seyahate yeşil ışık yaktı

Almanya, koronavirüsle mücadele kapsamında seyahat uyarılarını ilk aşamada 31 Avrupa ülkesi için kaldıracak. Türkiye için AB Komisyonu’nun kararı beklenecek. (03.06.2020)  

Avrupalı Türklerin yaz tatili bilmecesi TBMM gündeminde

Avrupalı Türklerin yaz tatilinde Türkiye'ye seyahat edip edemeyeceği henüz netlik kazanmadı. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, yönelttiği soru önergelerinde konunun hızla açıklığa kavuşturulmasını istedi. (01.06.2020)  

Berlin Türkiye'ye uçuş yasaklarını kaldırmaya hazırlanıyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 15 Haziran'dan itibaren Almanya'dan Avrupa Birliği'ne uçuşların tekrar başlayacağını açıkladı. Maas, Türkiye dahil diğer uçuşlar için de çalışmaların devam ettiğini belirtti. (27.05.2020)  

Benzer içerik

Mallorca, Cala Rajada, am Strand Cala Agulla

Almanya Avrupa ülkelerine seyahate yeşil ışık yaktı 03.06.2020

Almanya, koronavirüsle mücadele kapsamında seyahat uyarılarını ilk aşamada 31 Avrupa ülkesi için kaldıracak. Türkiye için AB Komisyonu’nun kararı beklenecek.

Türkei Badeurlauber am Strand in Izmir

Almanya Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını kaldıracak mı? 24.05.2020

Almanya, koronavirüs nedeniyle 17 Mart’ta uygulamaya koyduğu uluslararası seyahat uyarısını Avrupa Birliği üyesi ülkeler için yaz tatilinden önce kaldıracak. Peki Türkiye’ye yönelik uyarı ne olacak?

Türkei Antalya International Airport

Alman yetkili: Türkiye'de yaz tatili mümkün 04.06.2020

Almanya Hükümeti’nin Turizm Sorumlusu Thomas Bareiß, Alman turistlerin Türkiye'ye gidebilmesi konusunda iyimser olduğunu ve gerekli koşulların yerine getirilmesi halinde bunun mümkün olacağını ifade etti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkiye'nin Fatih sondaj gemisi

Yunanistan Türkiye'yi AB'ye şikayet etti

TPAO'nun Doğu Akdeniz'de petrol aramak için yaptığı ruhsat başvurularının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Yunanistan Türkiye'yi AB'ye şikayet etti.  

FOTO-GALERİ

Türkei Tabakkonsum Samsun Fabrik (Public Domain)

Tütüne Hayır Günü: Türk tütününün tarihi

Türk tütünü dünyada nasıl yaygınlaştı?  