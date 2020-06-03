AB’ye seyahat kısıtlamaları iki hafta daha uzatılıyor

Avrupa Birliği’ne (AB) birliğe üye olmayan ülkelerden seyahate yönelik kısıtlamalar temmuz ayı başına kadar uzatılacağı belirtildi. AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson, üye ülkelerin içişleri bakanlarıyla yaptıkları istişarelerde, bakanların hemen hemen tamamının seyahat kısıtlamalarının iki hafta daha uzatılmasından yana görüş bildirdiğini ifade etti.

Temmuz ayından itibaren ise kısıtlamanın Avrupa ülkeleri arasındaki koordinasyon sonucunda kademeli olarak kaldırılabileceği belirtildi. Kısıtlamanın kaldırılmasına ilişkin tavsiye rehberinin AB Komisyonu tarafından hazırlanacağı kaydedildi.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, AB dışından gelenlere ilişkin temmuz ayından itibaren yeni bir düzenlemeye gidileceğini ifade etti. Bakan, gelinen ülkedeki salgın tablosuna göre ülke bazında bir düzenleme yapılacağını söyledi. Seehofer Brezilya, ABD, Rusya gibi birçok ülkede halen yüksek sayıda koronavirüs vakası kaydedildiğine dikkat çekti. AB Komisyonu'nun gelecek hafta konuyu ele alacağı belirtiliyor.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer

Mart ayı ortasında İrlanda dışında tüm AB üyesi devletler ve Birliğe üye olmayan İsviçre, Norveç, Lichtenstein ve İzlanda, ilk etapta aciliyeti bulunmayan seyahatlerin kısıtlanması yönünde karar almıştı. Daha önce iki kere uzatılan bu kısıtlamanın süresi 15 Haziran'da doluyordu.

"Avrupa içindeki seyahat kısıtlaması tamamen kalkıyor"

Avrupa içindeki sınır kontrollerinin bu ay içinde aşamalı olarak tümüyle kaldırılması planlanıyor. Almanya’nın AB ülkeleriyle sınır kontrollerini 15 Haziran’a kadar kaldırmak için çalışacağını söyleyen Seehofer, birçok AB ülkesinin yanı sıra Schengen Bölgesi'ndeki İsviçre'nin de bu yönde hazırlıkları olduğunu kaydetti. Üye devletlerin yalnızca bir bölümünün kontrollerin süresini haziran ayı sonuna kadar uzatmayı planladığını belirten Seehofer, bu kontrollerin de bitirilmesiyle Avrupa’nın tamamında sınır kontrollerinin sona ermiş olacağına dikkat çekti. Alman İçişleri Bakanı, Birlik içinde tam seyahat özgürlüğüne geri dönülmesiyle gidilen ülkelerde karantina uygulamasının da biteceğini söyledi.

dpa, Reuters, AFP / SÖ, EC

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