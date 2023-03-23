AB'ye iltica rakamları açıklandı: Türkiye dördüncü sırada

AB'ye iltica başvuruları 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 64 arttı. Avrupa İstatistik Dairesi Eurostat'ın açıkladığı verilere göre geçen yıl AB dışı ülkelerden ilk iltica başvurusunda bulunan kişi sayısı 881 bin 200'e yükseldi. 2021 yılında bu sayı 537 bin 400 olarak kaydedilmişti. Böylece pandemi nedeniyle kapanma önlemlerinin uygulandığı 2020 yılı sonrasında artış eğilimi ikinci yılda da devam etmiş oldu.

Eurostat verilerine göre AB ülkelerine ilk iltica başvurularında başı Suriye, Afganistan, Venezuela ve Türkiye vatandaşları çekti.

En fazla iltica başvurusu 131 bin 970 kişiyle Suriye vatandaşları tarafından yapıldı. 2013 yılından bu yana iltica başvurularında ilk sırada yer alan Suriyeliler, 2022'de toplam başvuruların yüzde 15'ini oluşturdu. Dört yıldır ikinci sırada yer alan Afganistan'dan da 113 bin 495 kişi iltica başvurusunda bulundu. Afganlar, toplam başvuruların yüzde 13'ünü oluşturdu.

Türkiye'den 49 bin 720 başvuru

Venezuela 50 bin 50, Türkiye ise 49 bin 720 başvuruyla üçüncü ve dördüncü sırada yer aldı. Türkiye'den başvurular, AB ülkelerine toplam başvuruların yüzde 6'sını oluşturdu.

24 Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaş da AB ülkelerine başvurulardaki artışta etkili oldu. AB'ye üye ülkeler, geçen yıl Ukrayna'dan kaçan toplam 4 milyon 331 bin 200 kişiye geçici koruma statüsü tanıdı. Geçici koruma statüsü tanınanların toplam sayısı 31 Aralık 2022 itibarıyla 3 milyon 826 bin 600 olarak kaydedildi. Aradaki farkta başka ülkelere geçen ya da ülkesine geri dönenlerle statüsü değişenlerin rol oynadığı belirtildi.

Almanya yine başı çekti

AB ülkeleri arasında en fazla iltica başvurusu yapılan ülke yine Almanya oldu. 217 bin 735 başvuruyla AB ülkelerine yapılan başvuruların yüzde 25'i Alman makamlarına yöneltilmiş oldu. Almanya'yı yüzde 16'lık oranla Fransa ve yüzde 13'lük oranla İspanya izledi.

İltica başvurularının nüfusa oranı açısındansa AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti yine başı çekti. Güney Kıbrıs'ta 1 milyon nüfusa 23 bin 864 iltica başvurusu kaydedildi. Bu sayı Avusturya'da 11 bin 848 ve Lüksemburg'da 3 bin 711 oldu.

Nüfusa oran açısından en az iltica başvurusu yapılan ülke ise bir milyon kişi başına beş başvuruyla Macaristan oldu. Macaristan'ı 92 başvuruyla Slovakya ve 127 başvuruyla Çekya izledi. AB genelinde ise 1 milyon nüfusa iltica başvuru sayısı bin 973 oldu.

DW/BK,TY

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