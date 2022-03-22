Abramoviç'in süper lüks yatı Türkiye kıyılarında

Avrupa Birliği'nin yaptırım listesinde yer alması nedeniyle İspanya'nın Barcelona kentinde bulunduğu tersaneden ayrılmak zorunda kalan Rus oligark Roman Abramoviç'in "Solaris" adlı 140 metrelik süper lüks yatı Türkiye kıyılarına ulaştı.

Gemi trafik takip sisteminin verilerinden tespit edilen yatın Avrupa Birliği (AB) sularından ayrılarak Türkiye'nin güneybatı kıyılarına doğru seyrettiği belirtildi. Takip sistemine göre Solaris adlı yat Avrupa sularını kullanmaktan kaçınarak Türkiye'ye doğru ilerledi. Önce Karadağ'a doğru seyreden yat, tatil merkezi Tivat'tan geçerek 13 Mart'ta Türkiye'ye istikametinde yol almaya başladı.

Yunanistan'ın Girit Adası açıklarından geçen yatın Türkiye kıyılarına üç kilometre yaklaştığı ve Datça'ya doğru ilerlediği kaydedildi. Gemi trafik takip sisteminde, yatın ardından Bodrum'a demir attığı görüldü.

Bermuda bayrağı taşıyan yatın, yaptırım listesine eklenmeden kısa bir süre önce, 8 Mart tarihinde tadilat amacıyla bulunduğu Barcelona'dan ayrıldığı tespit edilmişti. AB ise Abromoviç'i geçen hafta çok sayıda süper zengin Rus'la birlikte Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle yaptırım listesine ekleme kararı almıştı.

Rus oligark Roman Abramoviç yaptırımlardan kaçmanın yollarını arıyor.

Yaptırım kararı uyarınca süper zenginlerin Avrupa'daki mal varlıkları dondurulurken AB ülkelerine girişleri de yasaklanmıştı. Yaptırım kararları Putin yönetimine destek veren süper zenginleri kapsıyor.

Abramoviç'in geçen hafta özel jetiyle Moskova'dan İstanbul'a gittiği de tespit edilmişti. Hava yolu takip sisteminin verilerinde söz konusu jet İstanbul ve Moskova arasında üç gün içinde iki uçuş gerçekleştirdi. Abramoviç, İstanbul uçuşu öncesine de Tel Aviv'de havaalanında fotoğraflanmıştı.

İngiltere'nin Premier Ligi'nde yer alan futbol kulübü Chelsea'nın da sahibi olan Abromoviç'in 7 milyar 200 milyon dolar servete sahip olduğu tahmin ediliyor. Abramoviç, İngiltere tarafından da yaptırım listesine alınmadan önce Chelsea'yı satacağını açıklamıştı.

Reuters/HS,BÖ

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