 AB’nin yeni patronu vizyonunu açıkladı | AVRUPA | DW | 08.11.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

AB’nin yeni patronu vizyonunu açıkladı

Ursula von der Leyen, Avrupa’nın kendi çıkarlarını korumak için askeri yetkinliğini güçlendirmek ve “gücün dilini kullanmayı öğrenmek zorunda” olduğunu söyledi.

default

AB Komisyonu’nun yeni başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa’nın dünyada iddia sahibi olabilmek için askeri yetkinliğini güçlendirmesi gerektiğine işaret ederken, “gücün dilini de kullanmayı öğrenmek zorundayız” dedi.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisiyle yakınlığı olan Konrad Adenauer Vakfı’nın, her yıl düzenlediği geleneksel “Avrupa Konuşması” etkinliğinde ağırladığı von der Leyen, 1 Aralık’ta üstlenmeye hazırlandığı yeni görevine ilişkin vizyonunu ve hedeflerini açıkladı. 

Açılış konuşmasını Başbakan Angela Merkel’in yaptığı toplantıda AB’nin yeni başkanının, sözlerine NATO ittifakının önemine vurgu yaparak başlaması dikkat çekti. 

Von der Leyen, Avrupa tarihinin NATO’suz anlatılamayacağını söylerken, Berlin Duvarı’nın yıkılmasında, Almanya’nın birleşmesinde, AB’nin genişlemesinde, bir dönem düşman olan ülkelerin, Doğu Bloku’nun eski üyelerinin artık AB içerisinde yer almasında, bu ittifakın kilit rol oynadığına vurgu yaptı.

Körber Vakfı'ndaki toplantının açılış konuşmasını Başbakan Angela Merkel yaptı.

Körber Vakfı'ndaki toplantının açılış konuşmasını Başbakan Angela Merkel yaptı.

“Sahip olduklarımız paha biçilmez

Von der Leyen, Avrupa’nın Brexit, güçlenen popülizm, Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşları ve birliği çevreleyen bölgelerdeki istikrarsızlık nedeniyle büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu söylemekle birlikte ümitsizliğe, yılgınlığa gerek olmadığını kaydetti. 

“Biz birlik olduğumuzda güçlüyüz” diyen von der Leyen, "Belki Avrupa nüfusu yaşlanıyor ve azalıyor olabilir. Ancak bizler hukuk devleti, özgürlük, demokrasiye sahibiz, çok çeşitli gelecek planları yapabilme fırsatları sunabiliyoruz. Bunlar paha biçilmez. Rusya ve Çin’deki gençler bunlara sahip değil” dedi.

“Avrupa kendi kaslarını geliştirmeli

Ancak von der Leyen, yumuşak güç olmanın yeterli olmadığını, günümüz dünyasında iddia sahibi olmak ve Avrupa’nın çıkarlarını korumak için AB’nin daha sert tutumlar takınmak zorunda olduğunu söylerken, birliğin askeri yetkinliğinin de güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

“Avrupa gücün dilin kullanmayı öğrenmek zorunda” diyen AB Komisyonu’nun yeni başkanı, “güvenlik politikaları alanında Avrupa’nın kendi kaslarını geliştirmek zorunda olduğunun” da altını çizdi.

Önerdiğimiz linkler

"20 yıl sonra dedesi savaş görmüş Avrupalı kalmayacak". Görevi von der Leyen’a devretmeden önce parlamenterlere son kez hitap eden AB Komisyonu Başkanı, milliyetçilikle mücadele mesajı verdi. (22.10.2019)

Avrupa Birliği üye ülkeleri Avrupa Komisyonu'nun yeni başkanı Ursula von der Leyen'in aday gösterdiği 27 komisyon üyesini onayladı. Böylece komisyonda ilk kez kadın ve erkek üye sayısı neredeyse eşit oldu. (10.09.2019)

İlk kez bir kadının başkanlık ettiği Avrupa Komisyonu, hiç olmadığı kadar fazla kadın üye ile göreve başlıyor. Büyük çoğunluğunu erkek üyelerin oluşturduğu komisyonda sayı artık neredeyse eşitlenmiş durumda. (10.09.2019)

Çin, Rusya, Türkiye ve Suudi Arabistan uyarısı

Von der Leyen, AB’nin genişleme sürecine ilişkin de dikkat çekici mesajlar verdi. “Stratejik genişlemeden” söz eden AB’nin yeni başkanı, “Batı Balkanların üyelik perspektifine sahip olması bizim çıkarımızadır. Aynı kıtayı, aynı tarihi, aynı kültürü paylaşıyoruz ve aynı zorluklarla karşı karşıyayız” dedi.

Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile üyelik müzakerelerinin başlatılması gerektiğini, her iki ülkenin kendilerinden beklenen zorlu koşulları yerine getirdiklerini söyleyen von der Leyen, “Eğer biz Avrupalılar, Batı Balkan ülkelerine bir perspektif vermezsek, Çin, Rusya, Türkiye ya da Suudi Arabistan gibi başka ülkeler bu boşluğu doldurmaya çalışacaktır” diye konuştu.

AB’nin çıkarlarını korumak için mevcut gücünü de daha etkin bir şekilde kullanması gerektiğini aktaran Ursula von der Leyen, bu argümanını Çin ile ticari ilişkileri örnek göstererek anlattı. 

Çin’in Avrupa’nın önemli bir ticari ortağı olduğunu söyleyen von der Leyen, “Ancak aynı zamanda AB de Pekin’in en önemli ticari ortağı. Kimle ticaret yapıyorsak, bunun hangi koşullarda gerçekleşeceğine etkide bulunabiliriz” dedi. 

Yabancı şirketlerin, AB’nin ihalelerine katılmalarına sevindiklerini söyleyen komisyon başkanı, “Ancak bu şirketlerin, çalışma koşulları ve çevre yönetmelikleri gibi standartlarımıza uyum göstermelerine daha güçlü bir şekilde dikkat edeceğiz” görüşünü kaydetti.

İklim hedefi

“Gelecek nesiller dönüp bizlerin geleceği şekillendirme cesaretini gösterip göstermeyeceğimize bakacak” diyen von der Leyen, Avrupa’nın atacağı adımlarla iklimin korunmasına liderlik edebileceğini de sözlerine ekledi.

dpa, Reuters/ DA, AÜ

©Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Brüssel Flaggen EU Türkei Symbolbild Belgien

AB’den Türkiye’ye mülteciler için 50 milyon euro 06.11.2019

AB Komisyonu, Türkiye’de sahil güvenlik kapasitesinin artırılması ve mültecilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için 50 milyon euroluk kaynak hazırlandığını açıkladı.

Brüssel EU Gipfel Tisch

AB iki Balkan ülkesini hayal kırıklığına uğrattı 18.10.2019

AB zirvesinde Fransa’nın engellemesi üzerine, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile tam üyelik müzakerelerine başlama kararı alınamadı. AB Komisyonu Başkanı Juncker, bunu “ağır bir hata” olarak nitelendirdi.

Türkei Fotoreportage Wirtschaft

Türkiye'de gıda güvenliğine yabancı ot karıştı 04.11.2019

İstanbul’daki ıspanak zehirlenmesi vakalarıyla birlikte Türkiye’de gıda güvenliği sisteminin nasıl işlediği gündeme geldi. Uzmanlara göre mevzuatlar yeterli, ancak asıl sorun yetersiz denetim.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Merkel'den Macron’a tepki: NATO güvenliğimizin temeli

Almanya Başbakanı Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un "NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti" iddiasını "yersiz bir sözlü saldırı" olarak nitelendirerek sert çıktı.  

FOTO-GALERİ

Hannibal Lecter in the film version of Silence of the Lambs

Korku vücuda faydalı mı?

The science of horror  