 AB′nin Taliban yönetimi ile ilişki kurma şartları | Avrupa | DW | 03.09.2021

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Avrupa

AB'nin Taliban yönetimi ile ilişki kurma şartları

AB Taliban hükümeti ile angajmanı hızlandırmak konusunda şartlarını ortaya koydu. Öte yandan Taliban hükümetinde yer alacak isimlerle ilgili haberler gelmeye başladı.

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Avrupa Birliği'nden (AB) Taliban yönetimi ile nasıl bir ilişki kuralabileceğine dair açıklamalar geldi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Slovenya’da yapılan dışişleri bakanları toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Afganistan’daki yeni yönetim ile ilişkihalinde olmak durumundayız. Bu bir tanıma anlamına gelmiyor, bu bir operasyonel angajmandır" ifadelerini kullanarak, "Bu operasyonel angajman bu hükümetin nasıl davrandığına bağlı olarak artabilir" dedi.

Borrell AB ülkelerinin güvenlik el verirse Taliban ile ilgilenmek ve ülkeden ayrılmasını sağlayamadıkları Afganların ülkeyi terk etmesini sağlayabilmek için Kabil'de bir "mevcudiyet" oluşturmayı kabul ettiğini kaydetti.

Taliban’ın bugün yeni hükümette kimlerin yer alacağını açıklaması beklenirken, Borrell söz konusu yeni hükümetin uyması gereken bazı "kriterlere" dikkat çekti. Bu kriterler arasında Afganistan’ın terör için bir üs görevi görmemesi, kadın ve basın haklarına saygı gösterilmesi ve "kapsayıcı ve temsilci" bir hükümet kurulması ile yardıma erişime izin verilmesi yer alıyor.

Borrell ayrıca Taliban’ın yabancıların ve "risk" altındaki Afganların ülkeyi terk etmesine izin verileceği yönündeki sözünü tutmasını beklediklerini kaydetti.

İnsani yardım

Borrell insani yardım konusunda AB’nin Afganlara yardımı arttırmaya çalışacağınıancak yetkililerin, bu yardımların ne kadarının erişimine izin vereceğini de değerlendireceklerini belirtti.

AB'nin Afganistan’ın komşuları ile iş birliğini de arttıracağını belirten Borrell AB’nin istikrarı sağlamaya yardım için "bölgesel siyasi bir platform" kurmak istediğini söyledi.

Taliban hükümeti

Öte yandan Taliban hükümetinde yer alacak bazı isimler haber ajansları tarafından duyuruldu. Buna göre Taliban'ın kurucuları arasında yer alan Molla Abdül Gani Baradar'ın hükümet başkanı olacak. Taliban'ın ruhani lideri Molla Haybatullah Akundzade'nin ise din işlerinin başında olacağı öne sürülüyor. Ajanslara göre Taliban Sözcüsü Şer Muhammed Abbas Stanikzai de yeni hükümette yer alacak.

 

AFP,rtr / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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