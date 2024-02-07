AB’nin Türkiye'ye deprem desteği için imzalar atıldı

AB'nin 6 Şubat depremleri sonrasında Türkiye'ye taahhüt ettiği mali yardımların 400 milyon euroluk bölümü için imzalar atıldı. Destek, altyapının tesisi, geçici barınma ve kültürel mirasın korunması için harcanacak.

AB'nin 6 Şubat depremleri sonrasında Türkiye'ye yaptığı yardım taahhüdünün 400 milyon euroluk bölümü için bugün imzalar Brüksel'de atıldı.



AB, 6 Şubat depremleri sonrasında Mart 2023'te Brüksel'de yapılan Uluslararası Donörler Konferansı'nda Türkiye'ye 1 milyar euroluk mali destek taahhüt etmişti.

6 Şubat depremlerinin birinci yıldönümünde Hatay’da çekilmiş bir fotoğraf. Fotoğraf: DHA

Bu taahhüdün 400 milyon euroluk kısmının kullanımına ilişkin anlaşma bugün Avrupa Komisyonu'nun Uyum ve Reformlardan Sorumlu Üyesi Elisa Ferreira ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Kemal Bozay tarafından imzalandı.

Ferreira: En büyük meblağ

AB Komisyonu üyesi Elisa Ferreira, AB'nin Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu vurgularken yardım taahhüdünün yerine getirilmesi açısından imzalanan anlaşmanın önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret etti.

"Yardıma ihtiyaç olduğunda AB bu yardımı sağlar. Sadece üye ülkelere değil, komşu ülkelere de" diyen AB yetkilisi, Türkiye'ye tahsis edilen kaynağın bugüne kadar Avrupa Dayanışma Fonu kapsamında bir aday ülkeye verilen en büyük mali katkı olduğuna, Türkiye'ye de ilk kez bu fondan kaynak sağlandığına dikkat çekti.

Bozay: Minnettarız

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kemal Bozay ise 6 Şubat depremlerinin Türkiye'yi sarstığını söyleyerek "Tek tesellimiz dostlarımızın gösterdiği güçlü dayanışma oldu" dedi.

AB ve Avrupa ülkelerinin ilk yardım elini uzatanlar olduğunu vurgulayan Bozay, "Depremler sonrasında sağlanan destek için minnettarız" diye konuştu.

Yardımlar hangi amaçlar için kullanılacak?

Komisyon, Türkiye'ye sağlanacak mali kaynağın hangi alanlarda kullanılacağını da duyurdu. Açıklamada tahsis edilen finansal desteğin üç alanda kullanılacağına dikkat çekildi.

6 Şubat depremlerinin yıldönümünde Hatay ve İskenderun’da anma etkinlikleri düzenlendi. Fotoğraf: DHA

Buna göre destek, sağlık, eğitim, su ve atık su yönetimi alanlarında altyapının yeniden tesis edilmesi için kullanılacak. Ayrıca bölge halkının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla geçici barınma imkanı sağlanacak ve ülkenin zengin kültürel mirasının korunması için de tedbirler uygulanacak.

Türkiye'nin, bir seferde tahsis edilecek 400 milyon euroluk fonu kullanmak için 18 aylık bir süresi olacak. Bu süre sonunda da fonların kullanımına ilişkin raporunu 6 ay içinde AB'ye verecek.



DW/ DA, BK

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