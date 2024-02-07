AB’nin Türkiye'ye deprem desteği için imzalar atıldı

AB’nin Türkiye'ye deprem desteği için imzalar atıldı7 Şubat 2024
AB'nin 6 Şubat depremleri sonrasında Türkiye'ye yaptığı yardım taahhüdünün 400 milyon euroluk bölümü için bugün imzalar Brüksel'de atıldı.
AB, 6 Şubat depremleri sonrasında Mart 2023'te Brüksel'de yapılan Uluslararası Donörler Konferansı'nda Türkiye'ye 1 milyar euroluk mali destek taahhüt etmişti.
Bu taahhüdün 400 milyon euroluk kısmının kullanımına ilişkin anlaşma bugün Avrupa Komisyonu'nun Uyum ve Reformlardan Sorumlu Üyesi Elisa Ferreira ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Kemal Bozay tarafından imzalandı.
Ferreira: En büyük meblağ
AB Komisyonu üyesi Elisa Ferreira, AB'nin Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu vurgularken yardım taahhüdünün yerine getirilmesi açısından imzalanan anlaşmanın önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret etti.
"Yardıma ihtiyaç olduğunda AB bu yardımı sağlar. Sadece üye ülkelere değil, komşu ülkelere de" diyen AB yetkilisi, Türkiye'ye tahsis edilen kaynağın bugüne kadar Avrupa Dayanışma Fonu kapsamında bir aday ülkeye verilen en büyük mali katkı olduğuna, Türkiye'ye de ilk kez bu fondan kaynak sağlandığına dikkat çekti.
Bozay: Minnettarız
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kemal Bozay ise 6 Şubat depremlerinin Türkiye'yi sarstığını söyleyerek "Tek tesellimiz dostlarımızın gösterdiği güçlü dayanışma oldu" dedi.
AB ve Avrupa ülkelerinin ilk yardım elini uzatanlar olduğunu vurgulayan Bozay, "Depremler sonrasında sağlanan destek için minnettarız" diye konuştu.
Yardımlar hangi amaçlar için kullanılacak?
Komisyon, Türkiye'ye sağlanacak mali kaynağın hangi alanlarda kullanılacağını da duyurdu. Açıklamada tahsis edilen finansal desteğin üç alanda kullanılacağına dikkat çekildi.
Buna göre destek, sağlık, eğitim, su ve atık su yönetimi alanlarında altyapının yeniden tesis edilmesi için kullanılacak. Ayrıca bölge halkının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla geçici barınma imkanı sağlanacak ve ülkenin zengin kültürel mirasının korunması için de tedbirler uygulanacak.
Türkiye'nin, bir seferde tahsis edilecek 400 milyon euroluk fonu kullanmak için 18 aylık bir süresi olacak. Bu süre sonunda da fonların kullanımına ilişkin raporunu 6 ay içinde AB'ye verecek.
DW/ DA, BK