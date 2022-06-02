AB’nin Rusya’ya yeni yaptırım paketine Macaristan engeli

Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yeni yaptırım paketi konusunda uzlaşı arayışı Macaristan'ın engellemelerine takılıyor.

AB liderleriBudapeşte'nin aylardır süren direnişinin ardından Pazartesi günü boru hattı ile gelen petrolü paket dışında tutarak yeni yaptırım paketinde uzlaşmaya varmıştı.

Haber ajanslarının diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberlere göre Budapeşte, Brüksel'de Çarşamba günü yaptırımlara son şeklini vermek için yapılan müzakerelerde pakete dair itirazlarını gündeme getirdi.

Patriğin pakete eklenmesine itiraz

Avrupa Birliği Komisyonu Rus Ortodoks Kilisesi Partiği Kirill'in Mayıs ayı başında Brüksel'in önerdiği yaptırım paketine eklenmesini istemişti. Macaristan son olarak Rus Ortodoks Kilisesi Partiği Kirill'in yaptırım listesine eklenmesine karşı çıktı.

Macaristan Başbakanı Victor Orban Fotoğraf: KENZO TRIBOUILLARD/AFP/Getty Images

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın destekçisi olarak tanınan Kirill dini vaazlarında Rusya'nın Ukrayna işgalini destekleyen ve NATO'yu ve Batılı ülkeleri suçlayan açıklamalar yapıyor. Kirill ayrıca Papa Françesko'nun savaşta aracı olma girişimine de direnmişti.

Boru hatları kapsam dışı

Rus petrolüne bağımlı Macaristan petrolün boru hattı ile ithalatını yaptırım paketinde kapsam dışı bırakmayı güvenceye almadan önce Rus petrolüne AB yaptırımlarına karşı yaklaşık bir ay lobi yürüttü.

AB altıncı yaptırım paketi ile sadece deniz yoluyla petrol ithalatını durdurmayı planlıyor. Rusya'dan petrol boru hattıyla ithalat devam edecek. AB Rusya'dan petrol ithalatının üçte ikisini deniz yoluyla, üçte birini ise boru hattıyla temin ediyor. Druzhba boru hattının kuzey kısmı Polonya ve Almanya'ya, güney kısmı ise Macaristan, Çekya ve Slovakya'ya Rus petrolünü sağlıyor. Druzhba'nın güney kısmının Avrupa'ya yüzde 10 petrol sevkiyatı yapması planlanıyor. Zira Almanya ve Polonya söz konusu boru hattından petrol ithal etme ayrıcalığından yararlanmayacaklarını daha önce duyurmuşlardı.

Yaptırım paketinde neler var?

Paket Rusya’dan alınan petrolün yıl sonuna dek yüzde 90 azaltılmasını öngörüyor. Yaptırım paketi aynı zamanda Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ı da uluslararası bir finansal iletişim sistemi olan SWIFT'ten çıkarıyor, Rus devletine ait üç yayın kuruluşunu daha yasaklıyor ve Ukrayna'daki savaş suçlarından sorumlu bireylere yaptırım getiriyor.

Diplomatlar, müzakerelerin Çarşamba günü net bir çözüm olmadan sona erdiğini söyledi. AB bakanlarının Perşembe günü Lüksemburg'da yapacağı toplantıda uzlaşma için yeniş bir girişim yapılması bekleniyor.

Brüksel'de bulunan düşünce kuruluşu Bruegel'in tahminlerine göre, Avrupa Birliği Rusya'dan her gün yaklaşık 450 milyon euro değerinde petrol ithal ediyor.

Paketinin yürürlüğe girebilmesi için bundan öncekilerde olduğu gibi 27 AB ülkesi tarafından onanması gerekiyor. Avrupa Birliği Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Rusya'ya şimdiye kadar beş yaptırım paketi açıkladı.

Dpa, AFP / SSB, EC