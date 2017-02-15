ABD'ye Suriye'deki sivil ölümleri soruştur çağrısı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne bağlı Bağımsız Uluslararası Suriye Araştırma Komisyonu, Suriye savaşı sırasındaki sivil ölümlerle ilgili ABD'ye eleştirilerde bulundu.

Komisyon raporunda ABD'den, Suriye'deki hava saldırılarında meydana gelen sivil ölümleri soruşturması ve olası ihlallerdeki sorumlulardan hesap sorması talep edildi. ABD ve diğer taraflara, sivillerin ölümüne yol açan olaylarla ilgili "inandırıcı, bağımsız ve tarafsız" soruşturmalar düzenlemeleri çağrısı yapıldı. Washington yönetimine ayrıca bu tür soruşturmaların sonuçlarını da kamuoyuna açıklaması çağrısında bulunuldu.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin geçen Kasım ayında, Suriye'nin Bağuz kasabasında 2019 yılında düzenlenen ve sivillerin ölümüne yol açan saldırının yeniden incelenmesi talimatını vermişti. Söz konusu hava saldırısında en az 60 sivilin öldüğü kamuoyuna yansımış, New York Times gazetesi, 64 kadın ve çocuğun öldüğü saldırının savaş suçu olarak nitelendirilebileceğini yazmıştı.

Bağımsız Uluslararası Suriye Araştırma Komisyonu'nun raporunda ayrıca Suriye'deki sivil halkın şu an darboğaz ve hızla yükselen enflasyon nedeniyle büyük zorluklar içinde yaşadığına işaret edilerek Suriye'ye yönelik Batılı ülkelerin yaptırımlarının sona erdirilmesi çağrısı yapıldı.

rtr/BK,SSB

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