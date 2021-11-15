Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan hayatını kaybetti

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın küçük kardeşi Osman Öcalan, 25 gündür koronavirüs tedavisi gördüğü Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentindeki Newroz Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Bugün saat 04.30 sıralarında öldüğü açıklanan Öcalan, saat 10.00 sıralarında Erbil’in Selahaddin ilçesindeki mezarlıkta toprağa verildi. Osman Öcalan'ın, kırmızı bültenle aranırken yenilenen İstanbul seçimleri öncesi TRT Kürdi'de yayınlanan ve HDP seçmenini tarafsız olmaya çağırdığı röportajı çok tartışılmıştı. Peki, yaklaşık 15 yıl önce PKK'dan ayrılan Osman Öcalan kimdir?

PKK'dan iki kez ayrıldı

1958 yılında Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Ömerli köyünde dünyaya gelen Osman Öcalan, PKK'ya katılmadan önce Libya'nın başkenti Trablus’ta iki yıl öğretmen kolejinde eğitim gördü. Daha sonra Ferhat kod adıyla PKK’ya katılan Öcalan kısa sürede örgütte yönetici pozisyonuna yükseldi. 1986'da PKK merkez komite üyeliğine seçilen Öcalan, 1990'da ise PKK'nın yürütme komitesinde görev aldı. 1992’de Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Yurtseverler Birliği ile ateşkes anlaşması imzaladığı gerekçesiyle PKK tarafından 3 ay hapsedilen ve 52 gün sorgulanan Öcalan'ın tüm yetkileri elinden alındı. 1994 yılında PKK’dan kısa bir süre ayrılan Öcalan, daha sonra yeniden örgüte katıldı. 10 yıl boyunca örgütün çeşitli kademelerinde görev yapan Öcalan, 2004 yılının Ağustos ayında Murat Karayılan ile girdiği fikir ayrılığı sonucunda bir kez daha PKK’dan ayrıldı. Öcalan, ayrıldıktan sonra Yurtsever Demokrat Parti’yi kurdu ancak bu parti Kürt siyasetinde pek etkili olamadı. Öcalan ile birlikte PKK'dan ayrılan Hikmet Fidan ise daha sonra Diyarbakır’da bir suikast sonucu öldürüldü.

İki kez evlendi

PKK’dan birlikte ayrıldığı Jiyan kod adlı Kevê Suci ile evlenen Osman Öcalan'ın bu evlilikten iki erkek çocuğu oldu. PKK’dan ayrıldıktan sonra Köysancak ilçesinde fırın işletmeye başlayan Öcalan, ağabeyi Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine yeniden PKK'ya dönmek istedi. Ancak bu istek PKK'ya dönmek istemeyen eşi ile yollarının ayrılmasına sebep oldu. PKK’ya geri dönmekten vazgeçen Öcalan ise 27 Şubat 2008’de, Köysancak ilçesinde ikinci kez evlendi. Öcalan'ın her iki eşinden üç erkek çocuğu olduğu biliniyor.

Kırmızı bültenle aranırken TRT’ye konuştu

Uzun yıllar fırıncılık yaparak Süleymaniye kentinde yaşayan Öcalan, yakın zamanda sağlığının da kötüleşmesi üzerine Erbil'e yerleşti. Zaman zaman Türkiye'den Erbil'e giden gazetecilere PKK aleyhine demeçler veren Öcalan, son olarak yenilenen İstanbul seçimlerinden önce TRT Kürdi ile röportaj yapmış ve HDP seçmenini AKP ve CHP arasındaki seçimde tarafsız olmaya çağırmıştı. Kırmızı bültenle aranırken TRT’ye verdiği röportaj çok tartışılan Öcalan, daha sonra yaptığı açıklamada röportaj teklifinin TRT'den geldiğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise röportajla ilgili sorulan bir soruya, Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığını bilmediği şeklinde cevap vermişti.

Bugün toprağa verilen Osman Öcalah hakkında 8 ayrı suçtan yakalama emri ve gıyabi tutuklama kararı bulunuyordu.

Felat Bozarslan/ Diyarbakır

© Deutsche Welle Türkçe