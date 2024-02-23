ABD'den 16 Türk şirkete ticari kısıtlama

ABD'de Joe Biden hükümeti Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının yıl dönümü öncesinde çok sayıda kişi ve kuruluş hakkındayaptırım kararı aldı. Yaptırım kararları ABD Ticaret Bakanlığı, Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Ticaret Bakanlığı Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına destek olan faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle 93 şirkete ticari kısıtlamalar getirdi. Bu şirketlerden 63'ünün Rusya, 16'sının Türkiye, 8'inin Çin ve 4'ünün Birleşik Arap Emirlikleri merkezli olduğu duyuruldu. Söz konusu şirketler ABD Ticaret Bakanlığı'nın "tüzel kişiler listesine" alındı ve ABD'den bu şirketlere sevkiyatlar yasaklandı.

Hazine Bakanlığı ise yaklaşık 300 ve Dışişleri Bakanlığı da 250'den fazla kişi ve kuruluş hakkında yaptırım kararı alındığını duyurdu. Yaptırımların hem Ukrayna savaşı hem de Rus muhalif Aleksey Navalni'nin tutuklu olduğu cezaevinde ölmesiyle bağlantılı olarak alındığı açıklandı.

ABD Başkanı Joe Biden Fotoğraf: Matt Rourke/AP/picture alliance

ABD hükümetinin açıkladığı yaptırımlar farklı dallarda Rus ekonomisini yıpratmayı hedefliyor. Bu başlıklar arasında Rus mali kurumları ve Rusya Ulusal Kart Ödeme Sistemi tarafından işletilen Mir bulunuyor. Enerjide ise Rusya'nın Sibirya ve Baltık Denizinde sıvılaştırılmış doğal gaz üretim, geliştirme ve işletme projelerine katılan şirketler ve ayrıca Rus metalürji şirketleri yaptırımlara hedef oldu.

Moskova'nın yaptırımları baypas etmesini sağlayan yabancı şirketlerin yanı sıra Rusya ile İran arasındaki askeri işbirliği, Kuzey Kore'den cephane ithalatı gibi faaliyetlere katılan şirketler de yaptırım listesine alındı. Rusya'da nükleer araştırmalar yapılan Aleksandrov Teknoloji Araştırma Enstitüsü de yaptırım uygulanan kuruluşlar arasında yer alıyor. Rusya'nın silah, cephane ve ilgili malzeme üretimine dahil olan 60 kişi ve kuruluş da yaptırımlara hedef oldu.

Reuters / EC, BK

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