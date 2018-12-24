 ABD’nin Meksika sınırında gözaltına aldığı 8 yaşındaki çocuk öldü | DÜNYA | DW | 25.12.2018

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DÜNYA

ABD’nin Meksika sınırında gözaltına aldığı 8 yaşındaki çocuk öldü

ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) tarafından gözaltına alınan 8 yaşındaki Guatemalalı çocuk hayatını kaybetti. Bu ay içinde bir başka Guatemalalı çocuk daha gözaltında ölmüştü.

US-Grenze zu Mexiko | Border Protection Übung in mexikanischer Grenzstadt Tijuana (Getty Images/AFP/G. Arias)

ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) biriminden yapılan açıklamada ABD'li görevliler tarafından Meksika sınırında gözaltına alınan sekiz yaşındaki Guatemalalı çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi. Çocuğun bu ay içinde gözaltında ölen ikinci göçmen çocuk olduğunu kaydedildi.

CBP tarafından babasıyla birlikte gözaltına alınan çocuğun gösterdiği hastalık belirtilerinin bir sınır görevlisi tarafından fark edilmesiyle 24 Aralık'ta hastaneye kaldırıldığı bildirildi. New Mexico'daki bir hastanede tedavi altına alınan çocuğa nezle ve ateş teşhisi konulduğu ve taburcu edildiği kaydedildi. Aynı akşam fenalaşması üzerine yeniden hastaneye kaldırılan çocuk hastanede hayatını kaybetti.

Bu ay içinde bir başka Guatemalalı çocuk yine babası ile birlikte ABD-Meksika sınırını geçmeye çalışırken gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmişti. Jakelin Caal isimli çocuk yedi yaşındaydı.

Ülkelerindeki siyasi istikrarsızlık ve yoksulluktan kaçan binlerce Orta Amerikalı göçmen ABD'ye doğru yola çıkmıştı. Göçmen kafilesinin sınırı geçmesine izin vermeyeceklerini sık sık tekrarlayan ABD Başkanı Donald Trump ise sınırdaki asker sayısını artırmış, hatta sınırı kapatma tehdidinde bulunmuştu.

Trump yönetiminin göçmenlerin ABD'ye yasal yollardan sığınma başvurusunu engellemeye yönelik girişimleri aylardır yollarda olan göçmenler için belirsizliklerle dolu bekleyiş sürecinin uzaması anlamına geliyor.

DW,rtr/SÖ, EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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