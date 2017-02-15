ABD’nin batısı sıcaktan kavruluyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) batı bölgelerini etkisi altına alan yeni bir sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkiliyor. Ulusal Hava Durumu Servisi (NHS) aşırı sıcaklar nedeniyle halkı uyararak, 30 milyondan fazla insan için büyük bir sağlık sorunu riski olduğunu bildirdi. Kurum, Kaliforniya eyaletinin tamamına yakını ile Nevada'nın bazı bölgeleri için en yüksek derece uyarıda bulundu.

NHS'in ilgili uyarı mesajında, sadece yaşlılarla hastaların değil, herkesin tehlike altında olduğu vurgulanarak, "serin kalmaya çalışın!" denildi. Mesajda ayrıca halka bol bol su içme ve soğuk mekanlarla gölgelik yerlerde bulunma tavsiyesinde bulunuldu.

54 dereceye varan sıcaklar

Tüm hafta sonunda etkili olan ve bazı bölgelerde pazartesi gününe dek bu etkisini koruması beklenen hava dalgası, Las Vegas kentinde sıcaklığı cumartesi günü 47 dereceye kadar çıkardı.

Kaliforniya eyaletinde ulusal park statüsünde olan Ölüm Vadisi (Death Valley) bölgesinde ise sıcaklık 54 derece olarak ölçüldü. Burada bugüne dek kayıt altına alınan en yüksek sıcaklık 56,7 derece olmuştu. Yetkililer, Kaliforniya ile Nevada dışında Utah ve Arizona eyaletlerinde de aşırı sıcakların etkili olduğunu bildiriyor.

Aşırı sıcakların ardından çıkan orman yangını Lytton kasabasını da yok etmişti

Yaklaşık 10 gün önce ABD'nin kuzeybatısı ile Kanada'nın batı bölgelerinde etkili olan bir başka sıcak hava dalgası, sıcaklığın yer yer 50 dereceye kadar yükselmesine ve yetkililerin açıklamasına göre çok sayıda ölüme neden olmuştu. Kanada'nın Vancouver kentine 260 kilometre mesafede bulunan Lytton kasabasında sıcaklık 49,6 derece olarak ölçülmüş ve burada çıkan bir yangın neredeyse tüm yerleşim birimini yok etmişti. Yetkililer ülke tarihinde kayıt altına alınan en yüksek sıcaklığın daha önce 45 derece olduğunu ifade ediyor.

"Kuşkusuz küresel ısınmanın etkisi"

Kuzey Amerika'da çok kısa aralıklarla yaşanan aşırı sıcaklar uzmanlara göre küresel ısınmanın birer kanıtı.

Dr. Friederike Otto

İngiltere Oxford Üniversitesi'nde iklim araştırmaları yapan Dr. Friederike Otto, geçen Çarşamba günü düzenlediği bir basın toplantısında iklim değişikliği olmasa, bu tür sıcakların yaşanmasının "neredeyse imkansız" olduğunu dile getirdi.

Sera gazı emisyonları sebebiyle dünyanın ısınması sonucu, bu tür aşırı sıcak hava dalgalarının oluşma ihtimalinin 150 kat arttığını dile getiren Otto, "İklim değişikliğinin burada belirleyici bir rol oynadığına dair hiçbir kuşku yok" ifadesini kullandı.

dpa,AFP / ET,BÖ

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