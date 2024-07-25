ABD'li yetkili: Gazze'de ateşkes çok yakın

Bugün gerçekleşecek Biden-Netanyahu görüşmesinden önce Gazze'de bir ateşkesin yakın olduğu iddia edildi. Taraflar aylardır müzakere halinde.

ABD hükümetinden bir yetkili Gazze'de ateşkes anlaşmasının çok yakın olduğunu, detayların ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun bugünkü görüşmesinde netleştirileceğini söyledi. Yetkili, anlaşma önündeki mevcut engellerin aşılabilecek konular olduğunu ve gelecek hafta boyunca taraflar arasında daha fazla görüşme yapılacağını da kaydetti.

Hamas'ın 1200 kişiyi öldürdüğü 7 Ekim baskınıyla tetiklenen savaşa yalnızca 2023 Kasım'ının son haftasında ara verilmiş, bir haftalık ateşkes süresince 105 İsrailli rehine serbest kalmıştı. Halihazırda Hamas'ın elinde 110 rehine var, İsrail ordusu bu kişilerin üçte birinin hayatta olmadığını değerlendiriliyor.

Hamas ve İsrail arasında yeni bir rehine takası anlaşması aylardır müzakere ediliyor. ABD özellikle Mart ayında başlayan ramazan boyunca bir ateşkes istemiş, Biden'ın bu yöndeki ısrarlı açıklamalarına rağmen İsrail saldırılarına ara vermemişti. Bu dönemde ABD'nin İsrail'e silah yardımları da aralıksız sürdü.

Biden-Netanyahu görüşmesi sonrası netleşecek

Bugünkü görüşmede Biden'ın ateşkes için Netanyahu'ya baskı yapması bekleniyor. Başkanlık yarışından çekilen Biden'ın görev süresi dolmadan önce Gazze'de bir ateşkes sağlamayı hedeflediği, öte yandan Netanyahu'nun Gazze politikasının geleceğini şekillendirmek için ABD seçimlerini bekleyebileceği değerlendiriliyor.

Basına bilgi veren ABD'li yetkiliye göre taraflar altı haftalık ateşkes karşılığında kadın, yaşlı erkek ve yaralı rehinelerin serbest bırakılmasını görüşüyor. Netanyahu'nun dün Amerikan Kongresine hitaben yaptığı şahin açıklamalara rağmen anlaşmanın yakın olduğunu söyleyen yetkili, görüşmelerin mevcut seyrinin bir ay öncesine göre oldukça farklı olduğunu ifade etti.

İsminin gizli tutulmasını isteyen aynı kişi, "(Netanyahu-Biden görüşmesi) Bir 'evet' ya da 'hayır' toplantısı olmasını beklemiyorum, bunun yerine kapanması gereken boşluklar ele alınacak ve İsrail'in üstüne düşenler var" dedi.

Netanyahu Biden'ın ardından Demokratların başkan adayı ilan edilmesi beklenen Kamala Harris ile de bir araya gelecek. İsrail Başbakanı Cuma günü ise Florida'da Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile görüşme gerçekleştirecek. Trump bu görüşme öncesi "Ortadoğu'ya barış getirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" açıklamasını yapmıştı.

Reuters,AFP / MUK,TY

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?