ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Savunma Bakanı Lloyd Austin, Pazar günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'e resmi bir ziyaret düzenledi. Washington'un öncesinde kamuoyuna duyurmadığı ve gizlilik içinde düzenlenen ziyaretin gerçekleştiğini bugün Blinken, Polonya-Ukrayna sınırında basın mensuplarına bir açıklama yaparak duyurdu. Blinken, Polonya'dan trenle Ukrayna'ya gittiklerini söyledi.

Blinken ve Austin'in Ukrayna ziyareti, Rusya'nın Ukrayna işgali esnasında ABD'den Ukrayna'ya yapılan en üst düzey resmi ziyaret oldu. ABD'li yetkililerin yaptığı açıklamalara göre yaklaşık üç saat süren ziyarette ABD'li bakanlar Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiyile görüştü.

Blinken ziyaretle ilgili "Ukrayna hükümetine ve Ukrayna halkına sürmekte olan güçlü desteğimizi doğrudan gösterme fırsatımız oldu. Bu, bizim kanaatimize göre detaylı olarak yüz yüze görüşmelerde bulunmak için önemli bir andı" dedi.

ABD'li diplomatlar Ukrayna'ya dönüyor

Blinken'in açıklaması öncesinde ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili Amerikan diplomatların Ukrayna'ya döneceğini söyledi. Yetkili "Çatışmaların başlamasından beri Polonya sınırında bir ekibimiz vardı. Bu haftadan itibaren bu takımın üyeleri Ukrayna'yı günlük olarak ziyaret edebilecek. Sonunda da Kiev'de kalacaklar" dedi. Blinken de konuyla ilgili olarak ABD'nin Kiev büyükelçiliğini ne zaman tekrar açacağına "temkinli ve dikkatli bir biçimde karar vereceğini" belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Bridget Brink'i ABD'nin Kiev Büyükelçisi olarak aday göstereceği öğrenildi. Brink şu anda ABD'nin Bratislava büyükelçisi olarak görev yapıyor.

713 milyon dolar askeri destek

Blinken ve Lloyd'un Ukrayna'ya ek askeri destek sözü verdiği belirtiliyor. New York Times Biden'ın Ukrayna ve diğer 15 Doğu Avrupa ülkesine 713 milyon dolar askeri yardım yapacağını yazdı. 322 milyon doların Ukrayna için ayrıldığı kalan kısmın da NATO ülkeleri ve Ukrayna'ya askeri destek sunan diğer ülkeler arasında paylaştırılacağı belirtiliyor.

Reuters, AFP / EC, SSB