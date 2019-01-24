AB'den Venezuela'ya özgür seçim çağrısı

Venezuela'daki siyasi krizle ilgili Avrupa Birliği'nden açıklama yapıldı. Muhalefet lideri Juan Guaido'nun kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesinin ardından ülkeyi yeni seçimlere götürecek siyasi bir sürecin başlatılması için çağrı yapıldı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini demokrasi çağrısında bulunan Venezuelalıların sesinin kulak ardı edilemeyeceğini söyledi. Mogherini "AB, anayasal düzenle uyumlu bir şekilde özgür ve güvenilir seçimlerin önünü açacak siyasi sürecin başlatılması için güçlü bir çağrı yapıyor" dedi.

Birliğin Venezuela'nın ulusal meclisini desteklediğini vurgulayan Mogherini, meclisin yetkilerinin geri verilmesi gerektiğini dile getirdi. Mogherini ayrıca Guaido ve diğer siyasetçilerin güvenliği ve haklarının korunması çağrısı yaptı. AB temsilcisi, 28 üyeli Avrupa Birliği'nin demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne dönüşü desteklemek için hazır olduğunu söyledi.

Macron'dan Maduro karşıtlarına destek

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik protestolara Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan destek geldi. Macron, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Maduro'nun Mayıs 2018'de gayrimeşru şekilde seçilmesinin ardından Avrupa, demokrasinin yeniden sağlanmasını destekliyor" yazdı.

Macron, Fransızca ve İspanyolca yayınladığı mesajında kendisini ülkenin "geçici devlet başkanı" ilan eden Juan Guaido'nun adına yer vermedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May de Venezuela'da mayısta yapılan seçimlerin "özgür ve adil" olmadığını söyledi. May, Venezuela'nın Guaido'yu tanıdığı gerekçesiyle ABD ile diplomatik ilişkileri kesme kararı almasını da eleştirdi. İngiltere Başbakanı, Venezuela'nın kararının kabul edilemez olduğunu söyledi.

BM'den çağrı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de krizin aşılması için Venezuela'daki tüm siyasi aktörleri siyasi diyaloğa davet etti.

Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda Guterres'in yapacağı konuşma öncesinde BM Sözcüsü, "Tüm aktörlere tansiyonu düşürme ile şiddet ve gerginliğin tırmanmasını önlemek için tüm çabayı gösterme çağrısı yapıyor" dedi.

Gutteres'in ayrıca protestolar sırasında yaşanan can kaybı ve yaralanmaların şeffaf ve bağımsız bir şekilde araştırılmasını istediği belirtildi.

Enflasyonun bu yıl yüzde 10 milyona ulaşmasının beklendiği Venezuela'da ekonomik krizin gölgesinde gidilen mayıs ayındaki devlet başkanlığı seçimlerini Maduro kazanırken, muhalefet sandığı boykot etmişti.

Video izle 02:20 Şimdi canlı 02:20 dk Paylaş Türkiye'den Venezuela’ya destek E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3C5yZ Türkiye'den Venezuela’ya destek

AFP,rtr/ÖA,EC

© Deutsche Welle Türkçe